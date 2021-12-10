На Прикарпатье в результате пожара в доме погибла женщина: выяснились детали трагедии. Фото

В ночь на 10 декабря в селе Товмачик Ивано-Франковской области загорелся частный дом. Прибывшие на место спасатели сумели ликвидировать пожар, но в одной из комнат обнаружили хозяйку дома 1931 года без признаков жизни.

Об этом сообщило издание "Суспильне", ссылаясь на данные из местного ГУ ГСЧС. Предварительно известно, что очаг возгорания произошел на полу дома.

"Правоохранители будут проводить следствие, но пока мы предполагаем, что жительница дома неаккуратно обращалась с огнем, возможно зажигая печь", – указали пожарные.

В дальнейшем будет проведена экспертиза для выявления материального ущерба, нанесенного пламенем.

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Отметим, что согласно официальной статистике ГУ ГСЧС, в результате пожаров в 2021 году в Украине погибло почти 400 человек. Наиболее частыми причинами воспламенения становятся небрежное обращение со спичками, свечами, горючими жидкостями и т.д. Причем, чем морозней сезон, тем чаще происходят пожары.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, мощный пожар на одном из столичных рынков нанес колоссальный ущерб предпринимателям.