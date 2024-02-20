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Пойманным на взятке заместителю председателя Запорожского облсовета и его подельникам объявили подозрение: что известно

Дарья Дурова
Расследования
3 минуты
1,8 т.
На коррупции погорели чиновники Запорожского областного совета

Заместителю главы Запорожского областного совета, его помощнику и депутату облсовета официально объявили подозрения в коррупционном преступлении. Чиновников разоблачили на взятке должностному лицу коммунального медицинского учреждения.

Подозрения касаются ч. 4 ст. 369 Уголовного кодекса – предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу (занимающему особо ответственное положение, либо совершенные организованной группой лиц или ее участником). Об этом 20 февраля сообщил Telegram-канал Национального антикоррупционного бюро Украины.

По указанной статье предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до 10 лет с конфискацией имущества или без таковой.

Квалификация действий подозреваемых:

– заместитель председателя Запорожского облсовета – ч. 3 ст. 27 (организатор преступления), ч. 4 ст. 369 УК;

– помощник зампредседателя – ч. 5 ст. 27 (пособник), ч. 4 ст. 369 УК;

– депутат Запорожского облсовета – ч. 4 ст. 369 УК.

Расследование коррупционного преступления продолжается

О преступлении стало известно 19 февраля. Лиц разоблачили "на горячем" после предоставления ими очередной части неправомерной выгоды, общая сумма которой – более 650 тысяч гривен.

По данным журналиста Олега Новикова, в коррупции подозревается зампредседателя Запорожского облсовета Владислав Куценко, а также председатель фракции "Батькивщина" в местном облсовете Вячеслав Колесников.

Заместитель главы Запорожского областного совета Владислав Куценко

"В течение 2023-2024 годов подозреваемые неоднократно предоставляли одному из директоров областной больницы денежные средства, чтобы тот способствовал победе заранее определенных компаний в объявленных медучреждением тендерах, а также открытию медучреждением счета в определенном банке и размещении на нем средств", – рассказали в НАБУ.

В Специализированной антикоррупционной прокуратуре уточнили: заместитель председателя Запорожского облсовета как организатор совершения преступлений взял на себя общее руководство, разработку и корректировку детального плана деятельности, а также распределение ролей и налаживание коммуникации. Кроме того, он использовал свои личные связи, в том числе и в правоохранительных органах. Депутат Запорожского областного совета в соответствии с распределением ролей выступал исполнителем преступлений, а помощник – привлечен как соучастник.

В течение июля 2023 – февраля 2024 годов задокументировано передачу четырех взяток.

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