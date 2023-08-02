Поймали на 'горячем': в Харькове разоблачили двух корректировщиков ракетных ударов РФ, которые следили за ВСУ. Фото

В Харькове киберспециалисты Службы безопасности Украины разоблачили двух корректировщиков, которые наводили вражеский огонь на объекты области. Злоумышленники задержаны, им грозит до 8 лет тюрьмы.

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Об этом 2 августа сообщили в Офисе генерального прокурора и СБУ. По данным следствия, двое мужчин ездили на велосипедах по Харькову и области, собирая данные о местонахождении подразделений Вооруженных сил Украины.

Они отмечали на картах Google места дислокации украинских военных и отправляли фото с отметками представителю российских оккупантов.

Враг полученную информацию использовал для совершения обстрелов Харьковщины.

Правоохранители задержали их в Харькове "на горячем", когда они собирали информацию о местонахождении одного из военных подразделений.

При процессуальном руководстве Харьковской областной прокуратуры фигурантам доложено о подозрении в распространении информации о расположении ВСУ (ч. 2 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины).

Решается вопрос о взятии вражеских агентов под стражу.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– СБУ задержала в Николаеве информатора блогера ФСБ, который корректировал удары по Украине. Злоумышленнице грозит пожизненное лишение свободы. Следователи показали ее переписку с "куратором", где она с радостью заявляла, что "Герань" "прилетела в пункт назначения".

– На Запорожье задержали преподавателя профучилища, который "подрабатывал" корректировщиком российского огня. Предатель собирал сведения о дислокации и перемещении Сил обороны.

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