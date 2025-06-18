Поисковые работы продолжались всю ночь: в Киеве подтверждена гибель 21 человека в результате массированной атаки РФ. Фото

Аварийно-поисковые работы на местах ударов войск РФ в Киеве 17 июня продолжались всю ночь: спасатели под завалами многоэтажки в Соломенском районе нашли тела еще 5 человек. Общее количество жертв только в этом доме достигло 16.

Видео дня

Всего в столице на утро 18 июня подтверждена гибель 21 человека, пострадали 134 человека. Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

"Киев: в Соломенском районе всю ночь непрерывно продолжались поисковые работы. По состоянию на 07.00 из-под завалов частично разрушенного девятиэтажного дома деблокированы тела еще 5 погибших лиц. Всего по указанному адресу изъяты тела 16 человек. Работы продолжаются", – говорится в сообщении.

Всего в результате вражеских ударов по Киеву 17 июня, по данным ГСЧС, погиб 21 человек, еще 134 человека пострадали.

В Госслужбе по чрезвычайным ситуациям также опубликовали жуткие фото с места российского удара по девятиэтажке.

Новость дополняется