Похитили предпринимателя и выбивали из него электротоком деньги: в Одессе полиция разоблачила банду злоумышленников. Фото

Группа злоумышленников похитила 44-летнего предпринимателя из Одессы, имитируя задержание от имени силовых ведомств. Мужчину удерживали против его воли и применяли к нему физическое насилие, чтобы заставить потерпевшего отдать 360 тысяч долларов несуществующего долга. После передачи части средств гражданина отпустили, он в тяжелом состоянии.

Об этом сообщили в Нацполиции Украины и в Офисе генерального прокурора. Правоохранители провели оперативно-розыскные мероприятия и установили главных участников преступления. Ими оказались двое местных жителей, один из которых – уроженец России.

Подробности похищения

На одной из парковок злоумышленники подбежали к 44-летнему предпринимателю и, имитируя задержание от имени силовых ведомств, затолкали в свой автомобиль. Делали они это с криками "работает СБУ", били мужчину ногами и силой посадили в микроавтобус.

В авто надели на него наручники и маску на голову, лишив возможности ориентироваться в пространстве, а также отобрали телефон. По данным ОГП, первые сутки мужчину удерживали в неизвестном помещении в Николаеве. Затем перевезли в дом в Одесском районе, где держали еще сутки.

Там сообщники применяли к своей жертве физическое насилие: душили канатом до потери сознания, били электротоком и резиновыми дубинками по ступням ног, сжимали голову в самодельных тисках, били в грудь и прыгали по рукам мужчины, когда он был связан скотчем и не мог сопротивляться.

В перерывах между избиением злоумышленники потребовали предоставить им 360 тысяч долларов несуществующего долга в обмен на свободу. Когда мужчина сообщил, что не имеет таких денег, они продолжили издевательства. От ужасной боли мужчина не один раз терял сознание.

Не выдержав пыток, потерпевший согласился на условия вымогателей, связался с женой и сказал ей отдать похитителям 152 тысячи долларов. Напуганная женщина передала злоумышленникам средства и вскоре предпринимателя отпустили. Он обратился в окружную прокуратуру.

По предварительной информации, потерпевший получил тяжкие телесные повреждения, в том числе переломы костей обеих рук. Сейчас он в тяжелом состоянии находится в больнице.

Нападавшие действовали не одни

Правоохранители установили главных участников преступления. Ими оказались двое жителей Одессы в возрасте 30 и 44 лет, один из которых – уроженец России.

Никакого отношения к военным ведомствам фигуранты не имели, а просто выдавали себя за их сотрудников, чтобы беспрепятственно передвигаться по городу и через блокпосты. Для этого даже пользовались "липовыми" документами как военных формирований, так и автомобильными номерными знаками.

"По данным следствия, нападавшие действовали не одни. Узнав через знакомых о предпринимателе, который занимается торговлей зерном и временно проживает в Николаеве, они отправились в город. Утром в центре Николаева мужчину отследили на парковке", – сообщили в ОГП.

Проведены обыски

Полицейские провели у фигурантов обыски, изъяв оружие – карабины, винтовку, почти 800 патронов, удостоверения с признаками подделки, различные военные документы, фейковые автомобильные номерные знаки, наручники, стяжки, разнообразную тактическую одежду, плитоноски, тактический шлем и другие вещественные доказательства.

Также у одного из фигурантов правоохранители обнаружили медали и коины с надписями "Год основания 1147 москва", "воссоединение Крыма и Севастополя с Россией", а также сухпаи армии РФ. Сейчас проверяется причастность злоумышленников к войскам РФ и их отношение к стране-агрессору.

Под процессуальным руководством Черноморской окружной прокуратуры двум фигурантам следователи полиции объявили о подозрении по ч. 3 ст. 146 (Незаконное лишение свободы или похищение человека) и ч. 4 ст. 189 (Вымогательство) Уголовного кодекса Украины. Им грозит до 12 лет лишения свободы.

Решается вопрос о дополнительной квалификации преступления по ст. 127 УК Украины (пытки).

Правоохранительные органы работают над установлением всех лиц, причастных к совершенным преступлениям и пыткам предпринимателя. Прокуратура обратилась в суд с ходатайством о взятии под стражу двух подозреваемых без права на залог.

