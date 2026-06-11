На Киевщине зафиксировано попадание вражеского дрона: продолжается ликвидация масштабного пожара. Фото

Вражеский дрон-камикадзе атаковал Бориспольский район Киевской области, в результате чего там начался сильный пожар. По состоянию на вечер 11 июня спасатели продолжали тушить пламя.

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Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС. В 23:44 четверга пожар не был потушен.

"Продолжается ликвидация масштабного пожара, возникшего в результате попадания российского БпЛА в Бориспольском районе. На месте работают спасатели Киевской области и города Киева", – говорится в сообщении Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Спикер Главного управления ГСЧС в Киевской области Виктория Рубан в комментарии СМИ уточнила, что возгорание произошло на инфраструктурном объекте.

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Как писал OBOZ.UA:

– В ночь на четверг захватчики запустили по Украине 221 дрон и две баллистические ракеты. Силы обороны сбили/подавили 195 вражеских БпЛА.

– Поздно вечером 11 июня в Украине объявляли тревогу из-за возможного применения противником "Орешника". Пусков этой баллистической ракеты средней дальности не произошло.

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