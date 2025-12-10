Погибший был главой благотворительного фонда: новые подробности дерзкого убийства в Одессе. Фото

45-летнего мужчину, которого застрелили накануне вечером в Одессе на Фонтанской дороге, зовут Денис Требенко. Он был членом иудейской общины, возглавлял благотворительный фонд "Рахамим" и пытался разобраться с серьезными финансовыми проблемами. Убитый имел долги, в то же время и ему были должны большую сумму.

Об этом сообщила "Думская". По данным издания, следователи рассматривают несколько версий преступления, среди которых – заказное убийство.

По информации правоохранителей, погибший имел долг около 40 тысяч долларов и чуть большую сумму были должны ему.

"Мужчина задолжал более 40 тысяч долларов одесской предпринимательнице, проиграл ей в суде и рисковал лишиться унаследованной квартиры. При этом он сам пытался взыскать почти 60 тысяч долларов у наследника своего должника. Проиграл в первой инстанции, но вторая стала на его сторону. Денег, правда, не получил", – рассказала "Думская".

При этом, как установили правоохранители, никаких проблем ни с должниками, ни с теми, у кого он занимал деньги, у Требенко не возникало.

Также в полиции сообщили, что гильзы на месте преступления не нашли, поэтому правоохранители предполагают, что, скорее всего, для убийства преступник использовал револьвер.

У убитого остался несовершеннолетний сын.

Напомним, инцидент произошел вечером 9 декабря. Мужчину убили четырьмя выстрелами в голову.

Как сообщал OBOZ.UA, 45-летнего мужчину застрелили в Одессе прямо посреди улицы. Полиция возбудила уголовное дело по факту умышленного убийства (ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины).