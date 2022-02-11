Погибшему было 36 лет: полиция установила личность жертвы ДТП с кортежем Ярославского

В ДТП с участием авто из кортежа бизнесмена Александра Ярославского вблизи Чугуева в Харьковской области погиб 36-летний житель Чугуевского района. Вероятно, он был судим.

Об этом "Общественному" сообщила представитель полиции Харьковщины Елена Баранник. По ее словам, более подробную информацию о погибшем предоставят впоследствии на официальном сайте управления полиции Харьковщины.

О трехкратной судимости погибшего, ссылаясь на собственные источники, сообщил в Facebook журналист, редактор издания "Цензор.нет" Юрий Бутусов.

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