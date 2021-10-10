"Поехал заработать на свадьбу": что известно об украинцах, погибших в ДТП в Польше

22-летний Виталий Падух из Тернопольской области, который 7 октября погиб в ДТП в Польше, уехал в эту страну заработать денег на свою свадьбу. Дома его ждала любимая девушка, которой он сделал предложение перед отъездом.

Виталий и 20-летний Ростислав Бойчук, который разбился в аварии вместе с ним, дружили давно – оба они были родом из города Бучач. Об этом говорится в материале OBOZREVATEL.

У Ростислава остались мама и сестра, а отец парня также работал в Польше.

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Известно, что Виталий Падух лишь на прошлой неделе предложил руку и сердце своей девушке Неле. И чтобы сыграть свадьбу, отправился на заработки в соседнюю страну.

Парень не хотел просить средства у родителей – считал, что может заработать сам. Он последовал примеру отца, который также находился на заработках в Польше. Дома остались мама и две сестры, младшей – восемь лет.

Сейчас полиция Польши в рамках расследования пытается установить, что стало причиной смертельного ДТП.

Напомним, ранним утром 7 октября в городе Катовица, Польша, автомобиль Opel Astra с двумя молодыми украинцами на высокой скорости слетел с дороги, перевернулся и влетел в дерево. Части авто оказались разбросаны по всей дороге, спасатели с трудом извлекли из деформированного салона тела парней.

Как сообщал OBOZREVATEL, 9 октября в российском Сочи в аварию попала известная телеведущая Ксения Собчак. Ее Mercedes столкнулся с Volkswagen, женщина – пассажирка последнего погибла.