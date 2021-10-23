Поджог дома замглавы ОПУ: двух подозреваемых суд отправил под стражу

Двух подозреваемых в попытке поджога дома заместителя главы Офиса президента Украины Игоря Жовквы взяли под стражу. Их арестовали на два месяца.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской прокуратуры в Telegram в субботу, 23 октября. Решение принял Дарницкий районный суд. Речь идет о двух мужчинах 20 и 25 лет. Как сказано в сообщении, ранее они не были судимы.

Решение суда также предусматривает возможность внесения подозреваемыми залога. Его сумма – более 680 тыс. грн для каждого. Их действия квалифицированы по ч. 2 ст. 194 и ч. 2 ст. 296 УК Украины – умышленное повреждение имущества путем поджога и совершение хулиганства.

Видео дня

Инцидент произошел в ночь на 22 октября в Киеве. Ранее стало известно, что к нему могут быть причастны 25-летний житель Черкасской области и 20-летний киевлянин. Как рассказали в прокуратуре, по предварительным данным, житель Киева получил через Telegram заказ на поджог дома Жовквы. За это ему пообещали вознаграждение в 7 тысяч долларов. Сообщнику киевлянин должен был отдать часть этой суммы.

Мужчины изготовили три бутылки с "коктейлем Молотова" и нанесли краской на заборе оскорбительные надписи. Потом один из них поджег бутылку и бросил ее через забор на территорию дома.

В прокуратуре добавили, что все обстоятельства инцидента выясняются. Также следствие устанавливает и других возможных причастных к событию. Досудебное расследование продолжается.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве горел автомобиль Tesla, который принадлежит бывшему руководителю Офиса президента Украины Андрею Богдану.