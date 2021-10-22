В Киеве бросили коктейль Молотова в дом замруководителя ОПУ: злоумышленников задержали. Фото

В ночь на 22 октября в Киеве мужчина бросил коктейль Молотова в дом заместителя руководителя Офиса Президента Украины Игоря Жовквы. Полиция задержала злоумышленника, а также его сообщника.

Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины. В результате происшествия никто не пострадал.

Установлено, что около 04:00 утра в Дарницком районе столицы мужчина бросил бутылку с легковоспламеняющейся смесью во двор дома заместителя председателя ОПУ, ответственного за направление европейской интеграции. В СБУ имя не сообщили, но по данным OBOZREVATEL, это Игорь Жовква. Добавим, что 22 октября у чиновника был день рождения, ему исполнилось 42 года.

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По данным Киевской городской прокуратуры, 25-летнего жителя Черкасской области подбил на преступление 20-летний житель Киева, который получил за Telegram заказ на поджог указанного дома. За это ему пообещали заплатить 7 тысяч долларов. Сообщнику киевлянин должен был отдать часть этой суммы.

Злоумышленники приобрели необходимые для поджога средства, а именно легковоспламеняющиеся смеси (бензин и керосин), емкости и клейкие ленты. Приготовив три бутылки с "коктейлем Молотова", они прибыли ночью к дому Жовквы.

Сначала нанесли краской на заборе оскорбительные надписи, после чего – пока один из мужчин наблюдал за обстановкой, другой – поджег бутылку с "коктейлем Молотова" и бросил ее через забор на территорию дома.

При попытке поджечь вторую бутылку злоумышленник был замечен людьми и пытался скрыться, однако был задержан "по горячим следам". Впоследствии правоохранители задержали и его сообщника.

Обоим сообщено о подозрении в умышленном повреждении имущества путем поджога и в совершении хулиганства. Сейчас решается вопрос об избрании им меры пресечения.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве горел автомобиль Tesla, который принадлежит бывшему руководителю Офиса президента Украины Андрею Богдану.