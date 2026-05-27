Подвергалась систематическому насилию: украинской журналистке Рощиной в СИЗО Таганрога сломали затылочную кость – результаты экспертиз

Украинская журналистка Виктория Рощина во время пребывания в СИЗО Таганрога подвергалась систематическому насилию со стороны россиян. В частности, оккупанты сломали ей затылочную кость.

Об этом сообщил заместитель начальника управления – начальник 1-го отдела (расследование преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта) управления организации расследования преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта, Главного следственного управления Национальной полиции Украины Дмитрий Шевчук, говорится в Институте массовой информации. Данные обнародовали во время заседания временной следственной комиссии по преступлениям Российской Федерации против медиа 26 мая 2026 года

"Это (перелом. – Ред.) мы обнаружили во время проведения соответствующих судебно-медицинских экспертиз", – заявил Шевчук.

Что установило следствие

Он добавил, что Рощина подвергалась систематическому насилию со стороны оккупантов из-за требований обеспечить нормальные условия содержания, в частности надлежащее питание, а также отказ петь российский гимн.

Ее удерживали в камере №124 в антисанитарных условиях, без горячей воды, а на прием пищи отводилось всего несколько минут. В течение дня, с утра до отбоя, там запрещалось сидеть или лежать.

Нарушение этих правил, по имеющейся информации, сопровождалось избиениями и другими формами жестокого обращения.

Во время этапирования в СИЗО города Кизел в РФ ее состояние оценивалось как критическое, и Рощина постоянно нуждалась в медицинской помощи.

"Но несмотря на это администрация учреждения продолжала применять физическое и психическое насилие, а также содержание в условиях, опасных для жизни", – пояснил Шевчук.

Во время досудебного расследования украинские правоохранители установили, что руководство СИЗО было осведомлено о критическом состоянии журналистки, однако продолжало создавать условия, которые только ухудшали ее здоровье.

По данным следствия, 19 сентября 2024 года, через неделю после ее перевода в учреждение, Виктория Рощина умерла.

Напомним, оккупанты похитили Рощину в августе 2023 года, когда выехала на ВОТ, чтобы снять репортаж о кризисе на Запорожской АЭС и разрушении Каховской дамбы. Сначала ее удерживали в оккупации, а затем переместили в СИЗО №2 города Таганрог в России.

В Таганроге Викторию пытали. На ее теле было много ножевых ран, которые женщина получила еще в плену.

Несмотря на то, что Рощина была в списках на обмен пленными, журналистку захватчики не собирались обменивать, и незадолго до ее гибели этапировали из Тааганрога вглубь территории страны-агрессора.

Умерла Виктория в сентябре 2024 года в СИЗО №3 города Кизел Пермского края.

Как рассказывал OBOZ.UA, Россия вернула тело 27-летней женщины в ужасном состоянии, поэтому точную причину смерти установить не удалось. В августе 2025 года Викторию Рощину похоронили в Киеве.

