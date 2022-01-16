Подростка заставляли глотать горевшие сигареты и обливали холодной водой: детали ЧП под Запорожьем

В поселке Кушугум Запорожской области подростки жестоко поиздевались над своим 14-летним знакомым. Инцидент произошел 15 января, а уже 16-го полиция задержала группу из шестерых подозреваемых в возрасте от 12 до 15 лет.

По данным областной полиции, парня пригласил в гости один из участников "банды". Мальчика избивали и всячески унижали, а его мама, узнав об инциденте, вызвала правоохранителей.

Всех причастных установили на следующие сутки. Их уже допросили и по данному факту открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 127 (пытки) Уголовного кодекса Украины, за что предусматривается от 5 до 10 лет лишения свободы.

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Позже мама школьника рассказала подробности издевательств над парнем, который в итоге оказался в больнице – у него сотрясение мозга, многочисленные повреждения и ожоги.

"На теле Егора ожоги от сигареты. Его заставлять глотать еще горевшие сигареты. Заставляли раздеваться, на улицу выводили и холодной водой обливали. Какие-то деньги из него выбивали. Я сразу вызвала скорую и полицию", – приводит ее слова местный ресурс 061.ua.

Как писал OBOZREVATEL, накануне в Запорожье разгорелся скандал в местном электротехническом колледже, где студенты обвинили заведующего кафедрой дизайна Виталия Гончаренко в сексуальных домогательствах. Разговор, во время которого преподаватель признался в неправомерных поступках, был снят на видео.