В колледже Запорожья разгорелся секс-скандал из-за домогательств преподавателя к студенткам. Видео

В Запорожье разгорелся скандал в местном электротехническом колледже, где студенты обвинили заведующего кафедрой дизайна Виталия Гончаренко в сексуальных домогательствах. Разговор, во время которого преподаватель признался в неправомерных поступках, был снят на видео.

Кадры опубликовал местный Telegram-канал "Это Запорожье", после чего инцидентом заинтересовалась Национальная полиция Запорожской области. На видео преподаватель общался со студентками, находясь, вероятнее всего, в состоянии алкогольного опьянения (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

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В частности, мужчина отметил, что собрался пойти "бухать" и ожидает, что на встречу придет некая Снежана. На замечание, что она замужем, преподаватель ответит, что это будет "дружественный ми**т". Затем мужчина просмотрел контакты в телефоне и нашел там Светлану, которую назвал мамой своей абитуриентки и добавил, что "хотел бы ее тр***ть".

Также в разговоре со студентками Гончаренко сообщил, что всего несколько раз занимался "гейством", но мальчики ему не интересны, а после определенных событий со студенткой по фамилии Сазонова его чуть не уволили.

После публикации видео в региональной полиции сообщили, что проводят проверку информации о возможных сексуальных домогательствах в одном из колледжей и добавили, что, по словам студентов, руководство учебного заведения всячески "покрывает" должностное лицо.

Напомним, весной 2021 года разгорелся скандал с Березковским интернатом в Николаевской области. Там произошел вопиющий случай, когда 16-летнюю воспитанницу заставили прервать беременность. Однако дети рассказывали также о случаях сексуального домогательства со стороны некоторых сотрудников учебного заведения, об избиениях и других издевательствах. Правду об инцидентах хотели скрыть и давили на тех, кто не хочел молчать.

Как сообщал OBOZREVATEL, 57-летний гражданин Казахстана Набиджан Артик был задержан в Ужгороде по обвинению в домогательстве 14-летней девочки. Он был ее тренером по боксу.