Подозревали в мошенничестве на 3 млн грн: в Полтаве нашли мертвым псевдоволонтера

В Полтаве обнаружили мертвым 22-летнего местного жителя, против которого суд рассматривал дело о мошенничестве. Он, называясь волонтером, собирал деньги якобы для войска, но тратил их на собственные нужды.

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Факт смерти мужчины Главное управление Национальной полиции в Полтавской области подтвердило в комментарии "Укринформу". Обстоятельства пока официально не разглашались.

Следствие установило, что псевдоволонтер совершил не менее 14 эпизодов преступной деятельности. Донаты он собирал якобы на автомобили, зарядные станции и турникеты. Таким образом мошенник выманил у людей 3 миллиона гривен.

В конце апреля 2025 года следователи полиции Полтавщины завершили досудебное расследование и передали дело в суд. Подозреваемый компенсировал потерпевшим часть убытков; во время рассмотрения дела он находился под домашним арестом.

Фигуранту по частям 3 и 4 статьи 190 УКУ грозило до восьми лет заключения.

Как писал OBOZ.UA:

– В Украине участились случаи фишинговых атак, когда гражданам обещают денежную помощь якобы от ООН или других международных структур. Мошенники используют фальшивые сайты, чтобы похитить банковские данные, поэтому проверять источник информации критически важно.

– Ранее правоохранители разоблачили арестанта киевского СИЗО, который, по информации следствия, обманул родных военных на 345 тысяч гривен под предлогом продажи комплектующих к РЭБам.

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