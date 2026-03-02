Подозреваемый в убийстве пятерых переселенцев на Ровенщине умер в СИЗО: названа причина смерти

На Ривненщине в следственном изоляторе умер 72-летний подозреваемый в убийстве пяти человек в Судобичах. Причиной смерти мужчины сталаострая сердечно-сосудистая недостаточность.

Об этом в понедельник, 2 марта, сообщила пресс-служба Главного управления нацполиции в Ровенской области. Правоохранители также сказали, что будет с уголовным производством.

Как сообщили в полиции, мужчине стало плохо вечером 27 февраля. Медики спасти его жизнь не смогли.

"Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, смерть наступила в результате острой сердечно-сосудистой недостаточности", – отметили правоохранители.

В полиции также сообщили, что при осмотре места происшествия следов, свидетельствующих о наступлении смерти насильственным путем, не обнаружили.

В чем подозревали умершего

72-летнего переселенца из Донецкой области подозревали в том, что он 10 февраля 2026 года в селе Судобичи, Дубенского района убил трех женщин и двух мужчин, также вынужденных переселенцев из Донецкой области.

Предварительно установлено, что между ними возник бытовой конфликт. В ходе ссоры мужчина нанес жертвам смертельные удары топором и молотком.

Его задержали, сообщили о подозрении и избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.

Подозреваемому грозило пожизненное заключение.

Что будет с уголовным производством

По факту умышленного убийства нескольких лиц (п. 1 ч. 2 ст. 115 УКУ) было открыто уголовное производство. Процессуальное руководство осуществляет Дубенская окружная и Ровенская областная прокуратура.

Однако, из-за смерти подозреваемого производства могут закрыть. Однако, с одним условием – если близкие родственники не будут настаивать на невиновности умершего.

"В соответствии с требованиями Уголовно-процессуального кодекса Украины в случае смерти подозреваемого уголовное производство закрывается (п. 5 ч. 1 ст. 284 УПК Украины). Прокурор выносит постановление о закрытии. Однако, если близкие родственники настаивают на невиновности умершего, производство продолжается для его реабилитации", – сообщили правоохранители.

Как сообщал OBOZ.UA, на Ровенщине конфликт между переселенцами закончился убийством пяти человек. В преступлении подозревали 72-летнего мужчину, ему грозило пожизненное лишение свободы.

