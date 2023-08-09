Подозреваемый в коррупции мэр Рахова скрылся за границу: все подробности дела

Глава Раховского горсовета Закарпатской области Виктор Медведь, досрочно сдавший полномочия, незаконно выехал за границу и сейчас предварительно находится в Румынии. В июне этого года сотрудники Бюро экономической безопасности объявили ему о подозрении по факту присвоения средств, полученных в рамках международных грантовых программ, в размере 2,2 млн грн.

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О том, что бывший мэр в разгар уголовного следствия и всеобщей мобилизации покинул Украину, написал журналист Виталий Глагола. Он опубликовал документы, на основании которых Медведь самовольно отправился в международную командировку вместе с муниципальным депутатом Николаем Попенко, который также проходит по тому же подозрению.

"Мне удалось получить копию распоряжения, согласно которому еще 30 июня он выехал в отряд в румынскую коммуну Бистра только на три дня. Это было 40 дней назад. А затем распоряжение о командировке Виктору Медведю выписал сам Виктор Медведь. Это просто сюр", – обозначил корреспондент.

В соответствии с приглашением из Бистра деловая поездка заключалась в подписании новых грантовых проектов для Рахова. Однако спустя три дня экс-мэр на территорию Украины не вернулся.

В соответствии с этим Нацполиция Закарпатской области открыла новое производство против Медведя и его напарника. Правоохранители квалифицировали такие действия по ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины (незаконная переправка через государственную границу Украины).

"Установлено, что чиновник воспользовался служебным положением и чтобы покинуть пределы Украины, оформил для себя командировку в соседнюю Румынию. Официально поездка должна была длиться 3 дня, однако до сегодняшнего дня фигурант так и не вернулся в Украину", – подтвердили копы слова журналиста Глаголы.

Отметим, что Медведь объявил об отставке через пару недель после скандала, который вызвало подозрение в присвоении крупной суммы грантовых средств. Он заявил, что не собирается работать в условиях, когда "все вокруг обсасывают подробности дезинформации".

"Вершиной раздражения для власти в Киеве стали события по назначению руководителя Раховского лесхоза. Мы не позволили "лесным чиновникам" осуществить их нечистые планы. И этого власть не простила", – подчеркнул, уходя с поста мэр Рахова, намекая, что подозрения против него целиком сфабрикованы.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что СБУ и Госбюро расследований проводят обыски у бывшего депутата-регионала по делу об отмывании более 500 млн грн. Также правоохранители проверяют его причастность к уклонению от уплаты 63 млн грн налогов. По данным источников OBOZREVATEL в правоохранительных органах, подозреваемым является Владимир Макеенко.

Также силовики задержали депутата горсовета Кропивницкого, возглавлявшего банду рэкетиров. Под его руководством преступники "выбивали" 92 тыс. долларов с местного предпринимателя, с которым у политика общий бизнес.

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