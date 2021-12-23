Может передвигаться – браслет не надели: как подозреваемый в убийстве экс-министр Кожара вышел на свободу

Бывший глава МИД Украины Леонид Кожара, которого обвиняют в убийстве бизнесмена Сергея Старицкого (соучредителя Atlantic Group и экс-главы правления телеканала "Интер"), вышел на свободу под залог 2,7 миллиона гривен. Киево-Святошинский районный суд Киевской области неожиданно уменьшил сумму втрое.

Как это произошло и где сейчас находится Кожара – читайте в материале OBOZREVATEL.

21 февраля 2020 года под Киевом в доме Леонида Кожары нашли тело Сергея Старицкого с огнестрельным ранением головы.

Изначально сообщалось, что это было самоубийство. Мужчина якобы застрелился из пистолета Jericho, зарегистрированного на Кожару. Затем следствие установило, что во время застолья у Кожары возник конфликт с гостем, который перерос в драку. Обвиняемый якобы взял пистолет и ударил Старицкого в затылок, а затем выстрелил в голову. Пострадавший скончался на месте.

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25 марта бывшему министру объявили о подозрении по факту умышленного убийства. Но на следующий день супруга Кожары Марина Козерод призналась якобы в случайном убийстве Старицкого.

В ноябре в суд был передан обвинительный акт против жены Кожары. По данным следствия, женщина сообщила правоохранителям недостоверные сведения во время допроса в качестве свидетеля, чтобы создать алиби мужу.

Дело было передано в суд более года назад, за это время было проведено около десяти заседаний, большинство из которых было посвящено избранию меры пресечения – будет ли подозреваемый в убийстве находиться, например, под домашним арестом или в изоляторе. По законодательству пересматривать меру пресечения нужно каждые 60 дней.

Как рассказала OBOZREVATEL адвокат потерпевших Алла Бронишевская, фактически дело толком не слушалось, все движется довольно медленно, по состоянию на сегодняшний день заслушали только свидетелей.

По мнению адвоката, затягивание рассмотрения дела происходит специально. "Адвокаты защиты очень часто срывают судебные заседания: не являются на них, находят какие-то "важные" причины. Соответственно, заседания откладываются. Потому я переживаю, что сейчас, когда Кожару отпустили под залог, он просто не будет являться на заседания, ссылаясь на плохое самочувствие и тому подобное. Однако по состоянию на 10 ноября в материалах дела не было ни одного доказательства, которое бы предоставил обвиняемый или его защита, что состояние здоровья Кожары настолько критично, что он не может находиться за решеткой, в СИЗО, и что ему необходимо какое-либо медицинское вмешательство", – объяснила Бронишевская.

Леонида Кожару судят по ст.115 (Умышленное убийство) УК Украины. "Единственной мерой пресечения в данном случае является содержание под стражей. Уголовно-процессуальное законодательство четко предусматривает, что в случае совершения тяжкого преступления такая мера, как залог, не может вообще применяться. В нашем же случае эта норма законодательства было просто проигнорирована", – говорит адвокат.

Сначала сумма залога была установлена в размере 14 миллионов гривен, потом его уменьшили до 7 млн – все это время Кожара находился за решеткой. 30 ноября на судебном заседании прокурор подал суду ходатайство о продлении на 60 дней содержания под стражей Кожары без права внесения залога. Адвокаты потерпевших, конечно же, поддержали это ходатайство, однако суд принял "интересное" решение.

"С одной стороны обвиняемого оставили за решеткой, но в то же время судья безосновательно уменьшила сумму залога до удобной для Кожары суммы – с 7 миллионов до 2,7 млн. Ни одного доказательства, аргумента для этого не было ни в определении суда, ни предоставлено стороной защиты. Для народного депутата нескольких созывов, экс-министра иностранных дел часов Януковича эта новая сумма залога действительно оказалась приемлемой и через две недели Кожара вышел из СИЗО", – рассказала Бронишевская.

Вынесенное судом определение адвокат потерпевших считает незаконным. Ведь наше законодательство предусматривает, что сумма залога не может быть меньше общей суммы исков потерпевших в данном уголовном производстве. Но теперь получилось, что залог в разы меньше общей суммы заявленных гражданских исков родственниками Старицкого.

Адвокаты потерпевших подали апелляцию на это определение Киево-Святошинского суда, однако апелляционный суд отказал, так как статьей 394 УПК Украины предусмотрено, что обжаловать такое решение может только обвиняемый, его защитники, законные представители. А вот потерпевшие обжаловать то, что касается меры пресечения, не имеют права.

Несмотря на существующую норму законодательства, адвокат Бронишевская считает, что это является нарушением прав человека, в данном случае – потерпевших: "Мы обязательно будем писать кассационную жалобу в Верховный суд, предпринимать другие меры".

В феврале исполнится два года с дня гибели Сергея Старицкого. "Сначала семья Кожары пыталась представить произошедшее как самоубийство – у Старицкого в руку был пистолет, а жена Кожары дала показания, что якобы Сергей Геннадиевич совершил самоубийство. Потом она кардинально изменила показания, будто бы произошло убийство по неосторожности. Хотя экспертизы показали, что это невозможно. Мы видим, что есть попытка избежать ответственности за совершенное преступление, видим затягивание рассмотрения дела по сути. И мы даже не знаем, надет ли сейчас на Кожару браслет: определение суда это требует, однако мы знаем, что их (свободных. – Ред.) сейчас нет", – говорит Бронишевская.

Но, по ее мнению, даже ношение браслета не помешает Кожаре не являться на заседания, а в итоге рассмотрение дела может затянуться на годы – пока всем не надоест: "И тогда можно будет тихо вынести решение, которое будет удобным для обвиняемого, поможет ему избежать ответственности. Вот такая система правосудия".

Сам Кожара не признает себя виновным. По словам адвоката потерпевших, в глазах Кожары абсолютно нет раскаяния. "Он приходит на судебное заседание как на пресс-конференцию. Абсолютно спокойный и без единого угрызения совести", – рассказала Алла Бронишевская.

Позиция защитника Кожары – Александра Ягодки – конечно же, иная. Он рассказал OBOZREVATEL, почему стал возможен выход экс-министра под залог.

"В УПК Украины нигде не указано, что нельзя применять залог по каким-либо статьям – за исключением 307, если это наркотики. По ст. 115 (Убийство) – это спорный вопрос, потому что всегда есть возможность у суда сделать маневр, если будет выяснено, что ситуация могла быть связана не с прямолинейным умыслом, а по неосторожности и так далее. Тем более, человек, который непосредственно не получил приговор, у нас является невиновным. То есть, презумпцию невиновности никто не отменял", – заявил защитник Кожары нашим журналистам.

Также адвокат рассказал, что основанием для выхода под залог послужило состояние здоровья Кожары.

"У Леонида Александровича была операция, когда он еще был министром иностранных дел (2012 - 2014 гг. – Ред.). И эти хронические заболевания дошли до такой степени, что человек потерял около 30 кг, когда сидел под стражей. Мы об этом неоднократно говорили в суде. В связи с противоэпидемиологическими порядками (ковидными) следственный изолятор предоставляет только первичную медицинскую помощь – там нет профильных врачей. И хронические заболевания были в такой стадии обострения, начиная от головокружения и так далее… То есть, эти судебные заседания – просто издевательство. Кому будет хорошо, если человек умрет под стражей? Мы предоставили полный пакет документов, даже что врачи в СИЗО выписывали: начиная от питания и дальше – все хуже и хуже. Также в заключении Леонид Александрович переболел ковидом, а какие будут последствия – неизвестно", – рассказал Ягодка.

По словам защитника, Кожара не имел собственных средств, чтобы заплатить 2,7 млн гривен залога. С этим ему помогли знакомые. Сейчас экс-глава МИД проживает в том же месте, где и прописан. Он не под домашним арестом, пользуется мобильным телефоном, может спокойно передвигаться по Киеву и Киевской области. Если же нужно выехать за пределы – то через адвоката должен уведомлять, куда и для каких целей. Заграничный паспорт Леонид Кожара сдал, еще находясь под досудебным следствием.

Также Александр Ягодка прояснил вопрос насчет ношения Кожарой электронного браслета: "Согласно определения суда есть такое обязательство. Но это уже юрисдикция правоохранительных органов, которые должны обеспечить (браслет. – Ред.). После выхода из СИЗО мы уведомили правоохранительные органы, суд, прокуратуру. На сегодняшний день вопрос не решен, но мы никоим образом не избегаем этого. Будет ли найден этот браслет или нет – нам неизвестно. Из моего опыта, в связи с криминогенной обстановкой в Киеве и Киевской области не всегда можно это средство (слежения. – Ред.) найти".

Сейчас Кожаре, по словам защитника, якобы требуется стационарное лечение, но когда именно он ляжет в больницу, также неизвестно – есть нюансы из-за ковидных ограничений.

Родителям Сергея Старицкого уже за 90 лет, они тяжело перенесли гибель сына и ждут судебного приговора. Переживают, что в силу своего возраста и сроков рассмотрения дела могут так и не дождаться правосудия. OBOZREVATEL будет и дальше следить за резонансным делом об убийстве.