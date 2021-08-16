Подозреваемого в хищении 71 млн гривен ставленника Тимошенко из ГПЗКУ отправили под домашний арест

Исполняющего обязанности главы правления Государственной продовольственно-зерновой корпорации (ГПЗКУ) Андрея Власенко отправили под ночной домашний арест. Его также обязали носить электронный браслет.

Об этом сообщает "Слідства.Інфо". Такое решение 16 августа принял Печерский районный суд Киева.

На заседании стал известен предполагаемый сообщник Власенко. Речь идет о бенефициарном владельце фирмы "Транссервис 2008" Романе Терещенко. Следствие отмечает, что по инициативе руководителя ГПЗКУ с указанной компанией был заключен договор, по которому госкорпорация заплатила частной фирме 71 млн гривен.

Видео дня

По словам прокурора, объективных оснований для заключения договора не было.

Также сторона обвинения просила суд взять Власенко под стражу с возможностью залога в 71 млн грн, а адвокаты настаивали на личном обязательстве.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в ГПЗКУ правоохранители провели обыски, а позднее задержали исполняющего обязанности главы правления корпорации Андрея Власенко – брата нардепа от "Батьківщини" Сергея Власенко. Есть данные, что его назначение на должность лоббировала лично лидер политсилы Юлия Тимошенко.