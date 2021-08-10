Против руководства ГПЗКУ, которой управляет соратник Тимошенко, санкционировали подозрение

Новый министр внутренних дел Украины Денис Монастырский и Офис генерального прокурора санкционировал подозрение руководству Государственной продовольственно-зерновой корпорации (ГПЗКУ). Исполняющим обязанности главы правления корпорации является представитель ВО "Батьківщина" Андрей Власенко.

Такую информацию обнародовал Telegram-канал "Темный рыцарь". По данным источников OBOZREVATEL, правоохранители обнаружили факты выведения средств за границу. Собеседник уточнил, что в схеме был задействован зять главы политсилы Юлии Тимошенко – Артур Чечеткин.

В то же время в "Темном рыцаре" отмечают, что это является "атакой из Офиса президента, чтобы вернуть контроль над ГПЗКУ".

"Юлия Тимошенко, видимо, перестала интересовать Офис президента, который закормил монобольшинство зарплатами от 20 тысяч долларов в месяц и не нуждается в дополнительных голосах. Новый глава МВД Монастырский совместно с ГПУ (Офис генпрокурора) санкционировал подозрение руководству ГПЗКУ, которая управляется представителем "Батьківщини" Андреем Власенко", – сказано в сообщении.

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Также отмечается, что корпорация распоряжается остатками от 1,5 млрд долларов китайского кредита.

В то же время на Facebook-странице Департамента стратегических расследований Нацполиции сообщается, что в ГПЗКУ провели обыски в помещениях компании по подозрению в "масштабных злоупотреблениях руководства на сотни миллионов гривен".

Отметим, что Андрей Власенко является двоюродным братом народного депутата от "Батьківщини" Сергея Власенко.

Как сообщал OBOZREVATEL, Андрей Власенко был назначен исполняющим обязанности главы правления ГПЗКУ в ноябре 2020 года.