Подо Львовом несовершеннолетний устроил ДТП с фурой: есть жертвы. Фото

София Закревская
София Закревская
Расследования
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Подо Львовом несовершеннолетний устроил ДТП с фурой: есть жертвы. Фото

В субботу, 17 июля, во Львовской области возле села Подберезцы около 2:55 произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. Автомобиль ВАЗ-2105, за рулем которого был несовершеннолетний 2003 года рождения, выехал на встречную полосу и врезался в грузовик MAN.

В результате удара двое пассажиров ВАЗ получили травмы, несовместимые с жизнью. Об этом сказано в сообщении на странице Департамента по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА в Facebook.

В аварии погибли двое людей.

Погибшими оказались девушка 2004 года рождения из села Куровичи и еще один человек 2000 года рождения. Водителя ВАЗ – жителя села Куровичи – с травмами госпитализировали в Львовской городской детской клинической больницы.

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Известно, что за рулем фуры был мужчина из села Банюнин 1965 года, о его состоянии здоровья сведений нет.

ДТП возле села Подберезцы.

Все обстоятельства происшествия сейчас устанавливают правоохранители.

Авария возле Львова.
Скриншот.

Как сообщал OBOZREVATEL, 17 июля возле села Крупец Дубенского района Ривненской области произошла авария с участием рейсового автобуса Киев-Вроцлав. В результате 22 человека пострадали.

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