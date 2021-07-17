Подо Львовом несовершеннолетний устроил ДТП с фурой: есть жертвы. Фото

В субботу, 17 июля, во Львовской области возле села Подберезцы около 2:55 произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. Автомобиль ВАЗ-2105, за рулем которого был несовершеннолетний 2003 года рождения, выехал на встречную полосу и врезался в грузовик MAN.

В результате удара двое пассажиров ВАЗ получили травмы, несовместимые с жизнью. Об этом сказано в сообщении на странице Департамента по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА в Facebook.

Погибшими оказались девушка 2004 года рождения из села Куровичи и еще один человек 2000 года рождения. Водителя ВАЗ – жителя села Куровичи – с травмами госпитализировали в Львовской городской детской клинической больницы.

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Известно, что за рулем фуры был мужчина из села Банюнин 1965 года, о его состоянии здоровья сведений нет.

Все обстоятельства происшествия сейчас устанавливают правоохранители.

Как сообщал OBOZREVATEL, 17 июля возле села Крупец Дубенского района Ривненской области произошла авария с участием рейсового автобуса Киев-Вроцлав. В результате 22 человека пострадали.