На Ривненщине перевернулся автобус Киев-Вроцлав: более 20 пострадавших. Фото

В субботу, 17 июля, возле села Крупец Дубенского района Ровенской области произошла авария с участием рейсового автобуса Киев-Вроцлав. В результате 22 человека пострадали.

Об этом OBOZREVATEL сообщили собственные источники. Как стало известно, водитель не справился с управлением автобусом Neoplan, в результате чего указанное транспортное средство съехало в кювет и перевернулось (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что в ДТП 15 человек получили телесные повреждения и им оказали медицинскую помощь. Позже сообщили, что количество пострадавших увеличилось до 22 человек.

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Спасатели достали из автобуса 10 пассажиров и с помощью специнструмента одного человека, который был зажат между сиденьями. Сейчас в больнице находится 16 человек.

На данный момент все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия выясняются.

К оказанию помощи были привлечены четыре единицы спецтехники ГСЧС и 20 спасателей.

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