Заметили в самолете в сопровождении силовиков: в Украину экстрадировали топ-менеджера времен Януковича – СМИ

В Украину, возможно, экстрадировали топ-менеджера времен президентства Виктора Януковича Сергея Кузяру. В свое время он работал на предприятиях сына Януковича Александра.

Об этом сообщают Новини.LIVE со ссылкой на пассажиров самолета Стамбул – Киев. Кузяра летел в сопровождении четырех полицейских.

Мужчина объявил на весь самолет, что его разоблачила и удерживает турецкая полиция. Также он попросил позвонить жене.

По словам Кузяры, его незаконно удерживали два дня и теперь везут в неизвестном направлении. Очевидцы предположили, что это может быть экстрадиция по запросу Украины.

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Сергея Кузяра занимал должность технического директора государственной компании "Спецшахтобурение", а в 1998 году возглавил ее дочернее предприятие – "Углетехперевооружение". Также был директором компании "Октябрьуглепоставка" в городе Кировское.

С 2000 года перешел в частный сектор, став менеджером в "АРС-Холдинг", принадлежащем бизнесмену Игорю Гуменюку. Впоследствии Кузяра начал собственный бизнес в партнерстве с Гуменюком, который продал "АРС" Ринату Ахметову.

До 2011 года работал в угольной компании Гуменюка "Инвестиции и развитие", а после начал работать на Александра Януковича – входил в число топ-менеджеров его предприятий "Донбасский расчетно-финансовый центр" и МАКО-холдинг.

Также был советником министра энергетики и угольной промышленности.

Сейчас Кузяра имеет доли в угледобывающем предприятии ООО "Краснолиманская" в Родинском Донецкой области, а также в "Донбассэнерго", которое находится на оккупированной территории.

Его подозревают в лоббировании поставок угля из РФ и самопровозглашенных "Л/ДНР".

Как сообщал OBOZREVATEL, по данным российской таможни, Россия с начала этого года получала сотни тысяч тоны угля с оккупированного Донбасса. При этом в украинской таможне таких данных нет.

К поставкам имеет отношение компания, которая может быть связана с народным депутатом от фракции ОПЗЖ Виктором Медведчуком.

Также стало известно, что весь экспорт незаконно добытого угля на Донбассе курирует российская компания "Донские угли". В декларации Медведчука ее нет, но директор этой фирмы ранее работал в компаниях в Крыму, которые есть в декларациях Медведчука.