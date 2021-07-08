На Житомирщине мужчина насиловал маленькую крестницу и развращал ее сестренку
В городе Коростень Житомирской области задержали 47-летнего мужчину, который неоднократно насиловал малолетнюю крестницу и развращал ее сестренку. Также злоумышленник хранил дома детскую порнографию.
Об этом сообщается на сайте Житомирской областной прокуратуры. Человек приезжал в гости к кумовьям в село соседнего района или приглашал крестницу к себе домой, где совершал над ней насилие сексуального характера.
Кроме того, он развращал сестренку потерпевшей.
Во время обыска в квартире обвиняемого правоохранители нашли четыре планшета, пять мобильных телефонов, ноутбук, системный блок к компьютеру, накопители информации, компакт-диски, на которых была записана детская порнографии. На изъятую технику наложен арест.
Двух пострадавших девочек и их меньшего братика изъяли из семьи и поместили в реабилитационный центр. Решается вопрос о лишении родителей родительских прав.
Насильнику грозит лишение свободы сроком на 15 лет или пожизненное заключение.
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