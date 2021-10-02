Под Винницей мотоциклист влетел в грузовик: детали и фото с места смертельного ДТП

В Винницкой области, вблизи поселка Вороновица, произошла смертельная авария – мотоцикл столкнулся с припаркованным на обочине грузовиком Mercedes. 31-летний водитель Yamaha погиб на месте ДТП.

Трагедия случилась в воскресенье, 2 октября около 11:00. По предварительной информации правоохранителей, во время инцидента водитель грузового автомобиля – житель Херсонщины 67-ми лет, спал в нем, сообщили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции Винницкой области.

Как отмечается, мотоциклист допустил столкновения, после чего транспортное средство и он сам загорелись. Травмы водителя оказались несовместимыми с жизнью.

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В рамках расследования, как сообщили в ГУНП, для установления причин и обстоятельств трагедии, будут назначены экспертизы. Уголовное производство открыто по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекших смерть потерпевшего).

Отметим, что количество аварий на дорогах Украины растет. Согласно данным патрульной полиции, в августе произошло 16 763 ДТП, в них погибли 314 украинцев. В то же время в июле статистика была меньше – 16 324 аварии. Больше всего аварий происходит в столице и других крупных городах.

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