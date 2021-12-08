Под Тернополем столкнулись пассажирский микроавтобус и легковушка, 9 человек пострадали. Фото

Под Тернополем 8 декабря произошло ДТП с участием легкового автомобиля и пассажирского микроавтобуса. В результате столкновения травмы получили девять человек.

Об этом сообщается на сайте ГУНП Тернопольской области. Авария случилась возле села Лозовая около 17:00 на автодороге Доманово-Ковель-Черновцы-Тереблече (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Столкновение произошло между автомобилем Volkswagen Passat и микроавтобусом Mercedes-Benz.

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По предварительным данным, травмы разной степени тяжести получили девять человек, в том числе водитель микроавтобуса.

Решается вопрос об открытии уголовного производства по статье 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта) Уголовного кодекса Украины. Виновному может грозить штраф, арест до 6 месяцев или ограничение свободы до трех лет.

Отметим, что за первые десять месяцев 2021 года (январь-октябрь) в Украине произошло 154 480 ДТП, в которых погибли 2 592 человека и 24 905 были травмированы.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киевской области случилось ДТП с участием грузовика и легкового автомобиля. После столкновения легковушка загорелась, однако погибших, по предварительным данным, нет.

P.S. OBOZREVATEL постоянно пишет о дорожно-транспортных происшествиях, чтобы обратить внимание на сложившуюся ситуацию. На дорогах Украины гибнет больше людей, чем в зоне боевых действий на Донбассе. Идет война на дорогах. Не оставайтесь равнодушными – ситуацию нужно менять!