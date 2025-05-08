Под Ривне мужчина сбил женщину, которая ехала на велосипеде: по словам потерпевшей, полиция пытается закрыть дело. Фото

В поселке Даничев в Ривненской области произошло ДТП: водитель микроавтобуса Ford Transit выехал на встречную полосу и сбил велосипедистку. Пострадавшая – жена военного и мама маленького ребенка Анастасия Кравчук – считает, что "полиция покрывает виновного и игнорирует все доказательства". В частности, правоохранители "несмотря на тяжелые травмы и очевидную вину водителя, на которого уже наложено административное взыскание", отказываются признать женщину потерпевшей.

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Об этом Анастасия написала в сети. Она отметила, что ДТП произошло еще 4 апреля, и пострадавшая находилась в больнице 21 день. Среди многочисленных ушибов у женщины также медики обнаружили перелом.

По словам Анастасии, автобус, который ее сбил, принадлежит местной агрофирме.

"Первыми на месте аварии появились не медики, а так называемые "представители" агрофирмы. Они смеялись и шутили с полицией. Это видела моя сестра, которая и сделала фото после того, как меня, окровавленную и без сознания, забрала скорая", – рассказала пострадавшая.

Ее сначала отвезли в больницу в Корце, а затем каретой скорой доставили в нейрохирургию в Ривне.

В частности, у женщины была диагностирована черепно-мозговая травма и сотрясение головного мозга, ушиб грудной клетки вместе с многочисленными ушибами головы, лица, туловища и конечностей, выбит зуб, травма колена и перелом подлопаточной ямки.

"После больницы я до сих пор не могу держать на руках своего пятимесячного ребенка. Мой муж, военный, вырвался со службы и приехал ко мне. Он неоднократно звонил следователю, просил учесть полное лечение и новые обследования. В ответ – молчание. А потом пришло постановление об отказе признать меня потерпевшей", – говорит Анастасия.

Вместе с фото с места ДТП она также показала постановление об отказе.

В свою очередь в полиции Ривненской области сообщили, что "по результатам судебно-медицинской экспертизы, полученные велосипедисткой травмы относятся к категории легких телесных повреждений с кратковременным расстройством здоровья".

"Поскольку женщина продолжила лечение в другом медучреждении, полицейские направили в суд ходатайство об изъятии медицинских документов из больницы. Решается вопрос о назначении дополнительной судебно-медицинской и инженерно-транспортной экспертиз. По их результатам будет принято процессуальное решение", – отметили в полиции.

Правоохранители также уточнили, что водитель микроавтобуса был трезв.

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