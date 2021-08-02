Под Ривне BMW столкнулся с грузовиком: пассажир погибла, водитель в больнице. Фото и видео

На трассе Киев – Чоп на Ривненщине вечером 1 августа автомобиль марки BMW столкнулся с грузовым авто Scania. В аварии погибла юная пассажирка легковушки, а водителя с травмами госпитализировали.

ДТП произошло возле села Корнин Ривненского района. Об этом сообщило Управление Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в области на Facebook-странице (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

На опубликованных кадрах видно, что от удара BMW смяло. У Scania повредилась нижняя часть кабины.

Для оказания помощи на месте аварии были привлечены три единицы спецтехники ДСНС и 12 человек из личного состава.

Спасатели деблокировали из искореженного погибшую девушку 2003 года рождения.

Также с BMW извлекли травмированного водителя 1998 года рождения, его доставили в больницу.

Бойцы ДСНС также выключили клеммы аккумуляторных батарей в обоих поврежденных транспортных средствах.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа полиции. Выясняются все обстоятельства ДТП.

Как сообщал OBOZREVATEL, в селе Красное Витовского района на Николаевщине 1 августа автомобиль Peugeot вылетел в кювет и разбился, столкнувшись с деревом. 26-летний водитель авто скончался в карете скорой помощи.