На Тернопольщине пропал 40-летний банкир, его машину нашли в Ривне. Фото

В поселке Гусятин Тернопольской области родственники и полиция разыскивают пропавшего сотрудника отделения банка "Ощад". 40-летний мужчина вышел из дома утром 5 июля и с тех пор связь с ним потеряна.

Об этом сообщили в Нацполиции Тернопольской области, указав, что пропавшего мужчину зовут Владимир Будзинский. На следующий день после исчезновения мужа за помощью в райотдел пришла его жена.

Поздней выяснилось, что полиция обнаружила автомобиль с номерами, зарегистрированными на Будзинского, на территории города Ривне. Однако самого пропавшего в нем не оказалось.

Сейчас правоохранители изучают записи с видеокамер наружного наблюдения, пытаясь отследить маршрут пропавшего мужчины. Также они призывают всех, кто может предоставить информацию о его местонахождении, звонить на номер 102 или 098 928 69 45.

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