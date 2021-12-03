Под Одессой взорвался газовый баллон в здании, мужчина оказался под завалами. Фото

В пятницу, 3 декабря, в селе Широкая Балка Одесской области произошел взрыв газового баллона. В результате ударная волна разрушила летнюю кухню, под завалами оказался мужчина.

В пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Одесской области сообщили, что сообщение о происшествии поступило им около 11 часов утра (Чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Прибыв на место спасатели обнаружили разрушенное в результате вспышки газовоздушной смеси перекрытия летней кухни.

Разобрав поваленные части здания, сотрудники ГСЧС достали из-под завалов мужчину. В дальнейшем пострадавшего передали медицинским работникам для оказания неотложной помощи. В настоящее время выясняются все детали происшествия, устанавливаются причины взрыва баллона.

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Напомним, что 27 ноября в городе Новая Одесса Николаевской области прогремел взрыв в пятиэтажном жилом доме, который разрушил два верхних этажа. Спасатели в течение нескольких суток вели работы по поиску пострадавших и погибших. В результате под завалами были обнаружены тела троих человек.

Кроме того 2 декабря в городе Покровск Донецкой области раздался взрыв в квартире на последнем этаже 9-этажного жилого дома. Обошлось без последующего горения. Причина взрыва устанавливается соответствующими специалистами.

Также 1 декабря, в городе Измаил в Одесской области произошел взрыв в жилом доме, расположенном на улице Пирогова. В результате инцидента пострадала пожилая хозяйка. Вероятной причиной ЧП называют нарушение правил пожарной безопасности во время эксплуатации печи.