Под Одессой в ДТП погиб ребенок: водитель скрылся с места аварии. Фото

В Одесской области перевернулся трактор с прицепом, где находились пятеро мальчиков, один из которых погиб. Водитель якобы не справился с управлением транспортным средством.

После ДТП водитель скрылся с места, сообщили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции в Одесской области. Правоохранители уточнили, что ДТП произошло в селе Петрово в субботу, 2 октября.

Как отмечается, в транспорте находились дети в возрасте от 9 до 15 лет. Один мальчик умер в карете скорой помощи от полученных травм, а другие не пострадали.

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По предварительной информации, водитель двигался вдоль склона, однако не справился с управлением и съехал с обочины. Сейчас полицейские устанавливают его местонахождение.

Трагедию с погибшим ребенком правоохранители будут расследовать по ч.2 ст.286 Уголовного кодекса Украины – нарушение правил дорожного движения лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшие смерть потерпевшего. Информация уже занесена в реестр. Поиски злоумышленника продолжаются.

Напомним: 24 сентября в поселке Каменка на трассе Одесса – Кучурган столкнулись Citroën и грузовик. Среди тех, кто получил травмы был и ребенок – это шестилетний мальчик. Всего травмы получили шесть человек – пассажиры и водитель Citroën.

А в Киеве после смертельной аварии скрылся водитель, чей автомобиль перевернулся на крышу. Он тоже не справился с управлением транспорта – не вписался в поворот. В авто в это время находились двое человек, помимо самого водителя. Мужчина погиб, а девушка попала в больницу без сознания.

Как сообщал OBOZREVATEL, на Хмельнитчине в ДПТ погиб 5-летний ребенок. Грузовик перевернулся во время движения, его водитель был нетрезвым.