Под Николаевом в ДТП попала многодетная семья: трое погибших. Фото

В субботу ночью, 6 ноября, на трассе М-14 в Николаевской области возле села Шевченково произошла смертельная авария, в которой погибли три человека. ДТП, в котором пострадала семья с детьми, произошло около 1:48.

На автодороге столкнулись легковушки Chevrolet Lacetti и ВАЗ-2101, последняя перевернулась и оказалась в кювете. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ НП в Николаевской области (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Видео дня

В салоне ВАЗ ехала семья из семи человек: двое взрослых и пятеро детей. В результате удара 33-летний водитель и дети трех и пяти лет скончались от полученных травм на месте аварии.

Остальные люди в машине – 27-летняя женщина и дети одного, пяти и шести лет – попали в больницу. Их госпитализировали с телесными повреждениями разной степени тяжести.

За рулем Chevrolet находился 37-летний мужчина, он в результате ДТП серьезно не пострадал.

На место происшествия прибыли криминалисты и следственно-оперативная группа. Все обстоятельства и причины аварии выясняются.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее гибель нескольких человек). Эта статья предусматривает наказание для виновника ДТП до десяти лет тюрьмы и лишение права управлять транспортными средствами до трех лет.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Ривненской области в пьяном ДТП погибли двое мужчин, у каждого из них осталось по трое детей. Суд вынес приговор по делу.