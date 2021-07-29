Под Николаевом горел поезд Интерсити сообщением Киев – Херсон. Фото

Под Николаевом вечером 28 июля произошло возгорание пассажирского поезда 767 Интерсити. Он следовал из Киева в Херсон.

Об этом сообщается на Facebook-странице ГСЧС в Николаевской области. Происшествие случилось недалеко от города в 21:25 (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

К месту ЧП направили два пожарных отделения и дежурная смена. По данным спасателей, загорелся задний отсек тягового тепловоза на площади 6 квадратных метров.

В итоге были отсоединены девять пассажирских вагонов, в которых находилось более 70 человек, в том числе 60 пассажиров.

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В 21:55 пожар было ликвидирован. К тушению привлекали 3 единицы техники и 11 спасателей.

В результате происшествия никто не пострадал, а поезд в 22:57 отправили по маршруту.

Причины возгорания устанавливаются.

Как сообщал OBOZREVATEL, 12 июля в одном из вагонов поезда "Одесса-Ковель" произошло возгорание. Пожар возник, когда состав двигался в северной части Одесской области.