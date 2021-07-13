В Одесской области горел поезд "Одесса-Ковель". Видео
В понедельник, 12 июля, в одном из вагонов поезда "Одесса-Ковель" произошло возгорание. ЧП случилось, когда состав двигался в северной части Одесской области.
Огонь вырвался наружу и был виден из далека, сообщило издание Думская. К тушению огня привлекли силы пожарной команды поезда (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).
"Возгорание в вагоне смогли потушить собственными силами еще до приезда спасателей", – уточнили в ГСЧС Одесской области.
Как сообщили спасатели, в результате пожара пострадавших нет.
Вагон, где произошло возгорание, отцепили, и поезд продолжил движение.
В "Укрзализныце" проведут собственное расследование. Причины пожара устанавливаются.
На данный момент не известно, сколько пассажиров пришлось перевести в другие вагоны из-за возгорания и будет ли предусмотрена для них какая-либо компенсация.
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