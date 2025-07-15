Исчез во время купания: в Харькове утонул 8-летний мальчик. Фото

В Харькове 14 июля утонул 8-летний мальчик. Он исчез во время купания в водоеме.

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Тело ребенка искали водолазы, достали его из воды только 15 июля. О трагедии сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

Трагедия, как отметили спасатели, произошла в Журавлевском гидропарке.

"Ребенок исчез во время купания. На поиски сразу отправились водолазы ГСЧС. Тело мальчика нашли сегодня утром и подняли на поверхность", – говорится в сообщении.

В ГСЧС также рассказали о страшной статистике смертей на воде. Только за сутки 14 июля в Украине погибли восемь человек, среди них один ребенок, утонувший в пруду в Обухове Киевской области.

"Роковые случаи зафиксированы также в Сумской, Кировоградской, Полтавской, Черкасской, Хмельницкой и Винницкой областях. На Полтавщине удалось спасти одного человека. Уважаемые родители! Помните: всего несколько секунд невнимательности могут стоить ребенку жизни. С начала года на водоемах Украины погибло уже 40 детей", – рассказали в ГСЧС.

Напомним, ранее сообщалось, что в Чернигове утонула 17-летняя девушка. Трагедия произошла после обеда 10 июля. На глазах у присутствующих у реки людей девушка внезапно исчезла под водой.

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