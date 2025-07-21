Под Кривым Рогом произошло ДТП с мотоциклом: байкер погиб на месте, его спутница в тяжелом состоянии. Фото и видео

Вблизи Кривого Рога, на Николаевской трассе, произошло ужасное дорожно-транспортное происшествие с участием мотоцикла и легкового автомобиля. В результате аварии водитель мототранспорта погиб, его пассажирка в больнице – ее состояние тяжелое.

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Об этом 21 июля сообщает Telegram-канал "Свои Кривой Рог". Там обнародовали кадры жуткого ДТП.

Подробности аварии

"Сильная авария на Николаевской трассе: разбилась пара на мотоцикле", – написано в сообщении.

Мужчина, который находился за рулем мотоцикла, от полученных травм погиб на месте.

"Байкер умер на месте аварии. На вид ему 35 лет. Его спутницу в тяжелом состоянии забрали в больницу. Предварительно, с открытым переломом ноги", – указано в заметке.

Что предшествовало

По словам свидетелей, автомобиль Hyundai ехал из Кривого Рога, на перекрестке начал поворачивать налево в населенный пункт. В этот момент мотоцикл двигался по Николаевской трассе, якобы с большой скоростью, и въехал прямо в пассажирское место автомобиля.

Отмечается, что информация является предварительной и обновляется.

Напомним, 19 июля в Днепре автомобиль скорой попал в дорожно-транспортное происшествие. Один из медработников из-за смертельных травм погиб на месте происшествия, еще два человека получили телесные повреждения.

Как сообщал OBOZ.UA, 10 июля в Ужгороде нетрезвая водитель Toyota на скорости снесла шесть припаркованных авто и влетела в дерево. По словам очевидцев, вину за аварию она пыталась переложить на свою сестру.

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