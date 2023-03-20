Под колесами авто погиб 72-летний пенсионер: стали известны подробности резонансного ДТП с участием нардепа Гевко. Эксклюзив

В воскресенье, 19 марта, в районе села Червоное Золочевского района Львовской области – на автодороге "Тернополь – Львов – Рава-Русская" произошло смертельное ДТП, в результате которого погиб 72-летний местный житель. Автомобиль, совершивший наезд на пешехода, принадлежит народному депутату Украины от партии "Слуга народа" Владимиру Гевко.

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Об этом OBOZREVATEL стало известно из собственных источников в правоохранительных органах. Как отметил собеседник издания, практически в то же время произошла еще одна авария, недалеко, но уже на территории Тернопольской области, возле села Озерная – поэтому многие спутали с ней.

Как сообщил источник, в результате наезда автомобиля Гевка на пешехода тот погиб, якобы пытаясь перейти дорогу, но не на пешеходном переходе.

"Превыcил ли водитель скорость и можно ли было избежать трагедии, пока сказать не могу. Идет расследование", – подчеркнул собеседник OBOZREVATEL.

Расследованием указанного ДТП занимается Государственное бюро расследований. Как отметили в пресс-службе ГБР, согласно освидетельствованию на устройстве "Драгер" водитель был трезв.

Решается вопрос о возбуждении уголовного производства, предусмотренного ч. 2 ст. 286 УК Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, повлекшее смерть потерпевшего).

Погибшим в результате ДТП оказался житель села Червоное. 72-летний Евгений Григорьевич – пенсионер. Жил с дочерью, жена ранее умерла. Всю жизнь проработал в колхозе, был хорошим слесарем.

"Случилась большая беда", – рассказала староста села Леся Петровна.

Местные жители говорят, что авария произошла в пределах населенного пункта, а не за ним – в этом случае действует ограничение скорости авто в 50 км/ч. Также люди говорят, что якобы мужчина не переходил дорогу, а шел по проезжей части.

Также в Червоном рассказали, что на трассе гибнет очень много людей: "Этой дорогой, когда она была плохой, быстро не ездили, а когда отремонтировали - летают. Дорога очень загружена, чтобы ее перейти, нужно постоять и подождать минут 10".

Напомним: накануне Гевко сам сообщил, что стал участником аварии, в результате которой погиб человек. Нардеп подчеркнул, что с первых минут аварии сотрудничает со следствием. В каком городе произошло ДТП политик не уточнил.

"Приношу искренние соболезнования и извинения близким погибшего. Нет таких слов, которые могут помочь этой беде. Но я со своей стороны сделаю все, что в моих силах, чтобы семья трагически погибшего получила всю поддержку и помощь, которая нужна для того, чтобы пережить это страшное горе", – написал Гевко в своих соцсетях.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– 18 марта в Ивано-Франковской области произошло ДТП с участием двух пассажирских автобусов. В результате столкновения один человек погиб и десятки получили ранения;

– в Венгрии на трассе столкнулось более 40 автомобилей, среди которых пять грузовиков. В результате аварии пострадали десятки человек.

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