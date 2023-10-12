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Под Киевом в роддоме умерла женщина с нерожденным ребенком: родные рассказали, что происходит в больнице

Марина Петик
Расследования
5 минут
837
Под Киевом в роддоме умерла женщина с нерожденным ребенком: родные рассказали, что происходит в больнице

В Белой Церкви под Киевом в роддоме умерла беременная. Семья ждала первого ребенка, уже придумали имя для девочки. Однако 2 октября произошло непоправимое. Врачи больницы разводят руками, а родственники считают, что причиной гибели Марины Ситниковой стала халатность специалистов.

Подробнее об этом читайте в материале OBOZ.UA.

Дочку хотели назвать Ефросинией

38-летняя Марина Ситникова была на 7-м месяце беременности. Они с мужем Максимом ждали своего первого ребенка, дочку, хотели назвать ее Ефросинией. Марина работала менеджером в школе английского языка. Кроме этого, она была очень активным человеком.

"Она танцевала, занималась йогой, ездила на квадроцикле, велосипеде, постоянно училась на курсах", – вспоминает ее сестра Ирина Григор.

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Под Киевом в роддоме умерла женщина с нерожденным ребенком: родные рассказали, что происходит в больнице

Со своим мужем Марина прожила около десяти лет. Сначала они были в гражданском браке, а осенью 2020 года расписались и задумались о расширении семьи. Поэтому малышка была запланированная и долгожданная.

Ставили капельницы и в отделение не пускали

Больше половины периода беременности будущая мама чувствовала себя хорошо. А вот в третьем триместре у нее появилась одышка.

Максим вспоминает, что по ночам жена просыпалась, чтобы немного отдышаться. Появилась тахикардия. Сначала Марина обратилась к терапевту в клинику, где стояла на учете, ей выписали таблетки. Но ей становилось все хуже, а в воскресенье они даже вызвали скорую.

Под Киевом в роддоме умерла женщина с нерожденным ребенком: родные рассказали, что происходит в больнице

"Медики сказали, что поскольку Марина беременна, то они ничего не могут делать, только отвезти в больницу. Мы решили, что у нас есть машина и если что, то доедем сами. Примерно через час мы все-таки собрались и поехали в городской роддом в Белой Церкви. Потому что все волновались за Марину", – говорит муж.

В приемном отделении взяли анализы, посмотрели кардиограмму, которую сделала скорая, померяли давление – оно было высоким.

Марина не любила больниц и даже расплакалась, когда ей сказали, что нужно тут полежать. Но ее успокаивали, говорили, что пролечишься и тебя отпустят.

Почему-то в палату к беременным никого в этой больнице не пускают. Марину на 4-й этаж отвела медсестра, а родные могли с ней видеться, только когда она выходила в коридор из отделения. Ни покормить беременную, пока она лежит под капельницами, ни помочь помыться, поменять постель не позволяли.

Под Киевом в роддоме умерла женщина с нерожденным ребенком: родные рассказали, что происходит в больнице

Все четыре дня женщине ставили капельницы, постепенно давление нормализовалось. Но одышка не давала женщине даже дойти до туалета в коридоре. Ни новую кардиограмму, ни КТ, ни даже сатурацию ей не сделали за все это время.

"Она говорила, что врач ей сказала, что выпишет, когда она сама сможет дойти до туалета. А ей это давалось с трудом. Я как-то пришла к ней в палату, чтобы хотя бы помочь перестелить постель. Тут же появилась медсестра и сказала, что это в последний раз, сюда никого не пускают", – говорит сестра Марины.

О смерти жены даже не сообщили

2 октября утром Максим, как обычно, заглянул в телефон, но сообщений от Марины не увидел. Они списывались каждое утро, жена рассказывала, как себя чувствует, как спала. А тут ничего.

Максим набрал номер жены, но трубку она не брала. Все время, пока он ехал в больницу в предчувствии чего-то недоброго, он набирал ее номер. Ответа не было.

Под Киевом в роддоме умерла женщина с нерожденным ребенком: родные рассказали, что происходит в больнице

"Когда я поднялся к отделению и попросил позвать Марину, мне ответили, что ее тут нет. И посоветовали подняться на 5-й этаж, все выяснить. Мысли в голове путались, я подумал, что, может быть, случились преждевременные роды и я уже стал папой. Но тут мне позвонили и попросили спуститься в кабинет директора больницы", – говорит Максим.

Когда мужчина зашел в кабинет, то увидел там много людей. Он спросил: "Что тут происходит? Где моя жена, она жива?" На что ему ответили: "Нет".

Медики начали рассказывать, что ночью с Мариной произошла "трагедия". Она была одна в палате, была воздушная тревога, может быть, она испугалась. Она кричала. Когда к ней пришел врач, она сказала: "А чего я кричала?"

Ее перевели на 5-й этаж, стали проводить реанимацию, в это время готовили место в реанимационной.

Под Киевом в роддоме умерла женщина с нерожденным ребенком: родные рассказали, что происходит в больнице

"Все было странно и неконкретно. Мы до сих пор не знаем точного времени смерти моей жены. Я попросил дать мне возможность посмотреть на нее. Поднялся на 5-й этаж – она лежала в обычной палате с двумя кроватями, укрытая простыней. Никакой реанимационной аппаратуры, капельниц, шприцев, с помощью которых ее могли спасать, я не заметил. А в коридоре у дверей уже лежали ее собранные вещи. Когда я повернул ее голову, то увидел, что левая щека была серо-багровая, это уже было трупное пятно. Оно образуется через два часа как минимум. То есть все это время нам никто не сообщал, что Марина скончалась. Пока я уже сам туда не приехал", – говорит Максим.

В больнице обещают помогать следствию

Директор Белоцерковского роддома Юрий Кух записал видеокомментарий, в котором он заявил, что 2 октября в медицинском учреждении произошла трагедия.

"По факту того, что случилось, полиция проводит проверку. Я как руководитель предприятия хочу заявить: лично, всесторонне буду содействовать следствию, чтобы подобная трагедия не повторилась никогда. Кроме того, по моей инициативе проводится внутреннее расследование. В случае выявления любых нарушений протокола лечения оправдания никому не будет", – заявил Кух.

Под Киевом в роддоме умерла женщина с нерожденным ребенком: родные рассказали, что происходит в больнице

Правда, родные Марины говорят, что на самом деле никакой помощи директор не оказывает. Напротив, им нужно было получить справку на нерожденного ребенка, так в больнице делали все, чтобы затянуть получение документа.

Родственники настояли на том, чтобы вскрытие тела проводили не в Белой Церкви, а в Киеве. Как только женщину увезли в морг в столицу, в больнице перестали отвечать на звонки Максима.

"В справке, которую мне дали, чтобы я мог похоронить жену, написано, что у нее был тромбофлебит нижних конечностей и оторвался крупный тромб. Но это лишь предварительные выводы. Сейчас проводятся анализы, их результаты появятся через один – шесть месяцев", – говорит Максим.

Родственники не понимают, почему врачи не пытались спасти хотя бы ребенка Марины, ведь 7-месячные малыши выживают, и ее дочка вполне могла бы жить.

Сейчас Белоцерковская полиция начала расследование по факту смерти женщины и ребенка по статье о ненадлежащем исполнении врачебных обязанностей медицинскими сотрудниками.

Кстати, после смерти беременной выяснилось, что в больнице якобы никто не запрещает посещать беременных в отделении. Поскольку никакой эпидемии сейчас нет, доступ в палаты к больным должен быть открыт. Директор больницы сам удивился, почему в отделении кто-то ввел такие запреты. Заведующая сделала вид, что это самоуправство какой-то санитарки. Даже такой небольшой факт может говорить о нравах, которые царят в этом лечебном учреждении.