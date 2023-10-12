Под Киевом в роддоме умерла женщина с нерожденным ребенком: родные рассказали, что происходит в больнице

В Белой Церкви под Киевом в роддоме умерла беременная. Семья ждала первого ребенка, уже придумали имя для девочки. Однако 2 октября произошло непоправимое. Врачи больницы разводят руками, а родственники считают, что причиной гибели Марины Ситниковой стала халатность специалистов.

Подробнее об этом читайте в материале OBOZ.UA.

Дочку хотели назвать Ефросинией

38-летняя Марина Ситникова была на 7-м месяце беременности. Они с мужем Максимом ждали своего первого ребенка, дочку, хотели назвать ее Ефросинией. Марина работала менеджером в школе английского языка. Кроме этого, она была очень активным человеком.

"Она танцевала, занималась йогой, ездила на квадроцикле, велосипеде, постоянно училась на курсах", – вспоминает ее сестра Ирина Григор.

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Со своим мужем Марина прожила около десяти лет. Сначала они были в гражданском браке, а осенью 2020 года расписались и задумались о расширении семьи. Поэтому малышка была запланированная и долгожданная.

Ставили капельницы и в отделение не пускали

Больше половины периода беременности будущая мама чувствовала себя хорошо. А вот в третьем триместре у нее появилась одышка.

Максим вспоминает, что по ночам жена просыпалась, чтобы немного отдышаться. Появилась тахикардия. Сначала Марина обратилась к терапевту в клинику, где стояла на учете, ей выписали таблетки. Но ей становилось все хуже, а в воскресенье они даже вызвали скорую.

"Медики сказали, что поскольку Марина беременна, то они ничего не могут делать, только отвезти в больницу. Мы решили, что у нас есть машина и если что, то доедем сами. Примерно через час мы все-таки собрались и поехали в городской роддом в Белой Церкви. Потому что все волновались за Марину", – говорит муж.

В приемном отделении взяли анализы, посмотрели кардиограмму, которую сделала скорая, померяли давление – оно было высоким.

Марина не любила больниц и даже расплакалась, когда ей сказали, что нужно тут полежать. Но ее успокаивали, говорили, что пролечишься и тебя отпустят.

Почему-то в палату к беременным никого в этой больнице не пускают. Марину на 4-й этаж отвела медсестра, а родные могли с ней видеться, только когда она выходила в коридор из отделения. Ни покормить беременную, пока она лежит под капельницами, ни помочь помыться, поменять постель не позволяли.

Все четыре дня женщине ставили капельницы, постепенно давление нормализовалось. Но одышка не давала женщине даже дойти до туалета в коридоре. Ни новую кардиограмму, ни КТ, ни даже сатурацию ей не сделали за все это время.

"Она говорила, что врач ей сказала, что выпишет, когда она сама сможет дойти до туалета. А ей это давалось с трудом. Я как-то пришла к ней в палату, чтобы хотя бы помочь перестелить постель. Тут же появилась медсестра и сказала, что это в последний раз, сюда никого не пускают", – говорит сестра Марины.

О смерти жены даже не сообщили

2 октября утром Максим, как обычно, заглянул в телефон, но сообщений от Марины не увидел. Они списывались каждое утро, жена рассказывала, как себя чувствует, как спала. А тут ничего.

Максим набрал номер жены, но трубку она не брала. Все время, пока он ехал в больницу в предчувствии чего-то недоброго, он набирал ее номер. Ответа не было.

"Когда я поднялся к отделению и попросил позвать Марину, мне ответили, что ее тут нет. И посоветовали подняться на 5-й этаж, все выяснить. Мысли в голове путались, я подумал, что, может быть, случились преждевременные роды и я уже стал папой. Но тут мне позвонили и попросили спуститься в кабинет директора больницы", – говорит Максим.

Когда мужчина зашел в кабинет, то увидел там много людей. Он спросил: "Что тут происходит? Где моя жена, она жива?" На что ему ответили: "Нет".

Медики начали рассказывать, что ночью с Мариной произошла "трагедия". Она была одна в палате, была воздушная тревога, может быть, она испугалась. Она кричала. Когда к ней пришел врач, она сказала: "А чего я кричала?"

Ее перевели на 5-й этаж, стали проводить реанимацию, в это время готовили место в реанимационной.

"Все было странно и неконкретно. Мы до сих пор не знаем точного времени смерти моей жены. Я попросил дать мне возможность посмотреть на нее. Поднялся на 5-й этаж – она лежала в обычной палате с двумя кроватями, укрытая простыней. Никакой реанимационной аппаратуры, капельниц, шприцев, с помощью которых ее могли спасать, я не заметил. А в коридоре у дверей уже лежали ее собранные вещи. Когда я повернул ее голову, то увидел, что левая щека была серо-багровая, это уже было трупное пятно. Оно образуется через два часа как минимум. То есть все это время нам никто не сообщал, что Марина скончалась. Пока я уже сам туда не приехал", – говорит Максим.

В больнице обещают помогать следствию

Директор Белоцерковского роддома Юрий Кух записал видеокомментарий, в котором он заявил, что 2 октября в медицинском учреждении произошла трагедия.

"По факту того, что случилось, полиция проводит проверку. Я как руководитель предприятия хочу заявить: лично, всесторонне буду содействовать следствию, чтобы подобная трагедия не повторилась никогда. Кроме того, по моей инициативе проводится внутреннее расследование. В случае выявления любых нарушений протокола лечения оправдания никому не будет", – заявил Кух.

Правда, родные Марины говорят, что на самом деле никакой помощи директор не оказывает. Напротив, им нужно было получить справку на нерожденного ребенка, так в больнице делали все, чтобы затянуть получение документа.

Родственники настояли на том, чтобы вскрытие тела проводили не в Белой Церкви, а в Киеве. Как только женщину увезли в морг в столицу, в больнице перестали отвечать на звонки Максима.

"В справке, которую мне дали, чтобы я мог похоронить жену, написано, что у нее был тромбофлебит нижних конечностей и оторвался крупный тромб. Но это лишь предварительные выводы. Сейчас проводятся анализы, их результаты появятся через один – шесть месяцев", – говорит Максим.

Родственники не понимают, почему врачи не пытались спасти хотя бы ребенка Марины, ведь 7-месячные малыши выживают, и ее дочка вполне могла бы жить.

Сейчас Белоцерковская полиция начала расследование по факту смерти женщины и ребенка по статье о ненадлежащем исполнении врачебных обязанностей медицинскими сотрудниками.

Кстати, после смерти беременной выяснилось, что в больнице якобы никто не запрещает посещать беременных в отделении. Поскольку никакой эпидемии сейчас нет, доступ в палаты к больным должен быть открыт. Директор больницы сам удивился, почему в отделении кто-то ввел такие запреты. Заведующая сделала вид, что это самоуправство какой-то санитарки. Даже такой небольшой факт может говорить о нравах, которые царят в этом лечебном учреждении.