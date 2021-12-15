Под Харьковом взорвался газовый баллон, двое работников попали в реанимацию с ожогами. Видео

В Харьковской области в поселке Коротич произошел взрыв газового баллона. Вследствие происшествия сильно пострадали двое работников.

Их в тяжелом состоянии доставили в отделение реанимации Харьковской городской клинической больницы скорой и неотложной медицинской помощи. Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Харьковской области.

Происшествие произошло в среду, 15 декабря. О взрыве правоохранителям отделения полиции №2 Харьковского районного управления полиции №1 сообщили еще около 8:00.

Выяснилось, что на территории строительной площадки произошел взрыв газового баллона объемом 5 литров. Пострадавшими оказались 43-летний и 64-летний мужчины, которые работали на предприятии охранниками. У них диагностировали термические ожоги.

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Следователи внесли информацию о происшествии в Единый учет заявлений и сообщений отделения полиции №2 ХРУП №1. На данный момент правоохранители решают вопрос об открытии уголовного производства.

В пятницу, 3 декабря, в селе Широкая Балка Одесской области произошел взрыв газового баллона. В результате ударная волна разрушила летнюю кухню, под завалами оказался мужчина.

Напомним, что 27 ноября в городе Новая Одесса Николаевской области прогремел взрыв в пятиэтажном жилом доме, который разрушил два верхних этажа. Спасатели в течение нескольких суток вели работы по поиску пострадавших и погибших. В результате под завалами были обнаружены тела троих человек.

Кроме того, 2 декабря в городе Покровск Донецкой области раздался взрыв в квартире на последнем этаже 9-этажного жилого дома. Обошлось без последующего горения. Причина взрыва устанавливается соответствующими специалистами.

Также 1 декабря в городе Измаил Одесской области произошел взрыв в жилом доме, расположенном на улице Пирогова. В результате инцидента пострадала пожилая хозяйка. Вероятной причиной ЧП называют нарушение правил пожарной безопасности во время эксплуатации печи.