Под Харьковом пьяный мужчина "заминировал" поселковый совет: ему грозит до 6 лет тюрьмы. Фото
Под Харьковом задержали 31-летнего мужчину, "заминировавшего" поселковый совет. Злоумышленник признался, что он пошел на правонарушение, будучи в состоянии алкогольного опьянения.
Об этом сообщается на сайте ГУ НП Харьковской области. Инцидент произошел 30 декабря после полуночи в поселке Васищево (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).
Правоохранителям удалось установить личность "минера", его задержали. В беседе с полицейскими он рассказал, что в тот момент был пьян.
Открыто уголовное производство по части 1 статьи 259 (заведомо неправдивое сообщение об угрозе безопасности граждан) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленнику грозит от 2 до 6 лет тюрьмы.
Сейчас решается вопрос об объявлении подозрения мужчине.
Напомним, что ранее в Днепре посетитель борделя пожаловался в полицию, а затем "заминировал" заведение. В итоге мужчину задержали.
Как сообщал OBOZREVATEL, несколько дней назад в Киеве "заминировали" торгово-развлекательный центр. Тогда пришлось эвакуировать посетителей.