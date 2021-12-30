Под Харьковом пьяный мужчина 'заминировал' поселковый совет: ему грозит до 6 лет тюрьмы. Фото

Под Харьковом задержали 31-летнего мужчину, "заминировавшего" поселковый совет. Злоумышленник признался, что он пошел на правонарушение, будучи в состоянии алкогольного опьянения.

Об этом сообщается на сайте ГУ НП Харьковской области. Инцидент произошел 30 декабря после полуночи в поселке Васищево (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Правоохранителям удалось установить личность "минера", его задержали. В беседе с полицейскими он рассказал, что в тот момент был пьян.

Видео дня

Открыто уголовное производство по части 1 статьи 259 (заведомо неправдивое сообщение об угрозе безопасности граждан) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленнику грозит от 2 до 6 лет тюрьмы.

Сейчас решается вопрос об объявлении подозрения мужчине.

Напомним, что ранее в Днепре посетитель борделя пожаловался в полицию, а затем "заминировал" заведение. В итоге мужчину задержали.

Как сообщал OBOZREVATEL, несколько дней назад в Киеве "заминировали" торгово-развлекательный центр. Тогда пришлось эвакуировать посетителей.