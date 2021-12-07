В Днепре посетитель борделя пожаловался в полицию на заведение, а после 'заминировал' его

В Днепре обиженный посетитель заведения, где предоставляют услуги интимного характера, пожаловался на него в полицию, а потом сообщил о его минировании. Он якобы получил телесные повреждения от персонала.

Инцидент произошел во вторник, 7 декабря, в районе улицы Сечевых стрельцов. Об этом сообщает местное издание "Репортер", ссылаясь на собственные источники.

Мужчина сообщил правоохранителям, что он успел потратить часть своих денег в заведении, но позже у него произошел конфликт с персоналом. Охрана вывела его на улицу и забрызгала баллончиком. Впоследствии он обнаружил, что у него пропали деньги.

Позже в полицию поступило сообщение от этого же мужчины о минировании борделя. Однако, выехав на место, правоохранители не обнаружили никаких взрывоопасных предметов.

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Обиженного посетителя задержали, сейчас он находится в отделении полиции. Стоит отметить, что сами правоохранители пока никак не комментируют инцидент.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее на Харьковщине правоохранители "накрыли" массажный кабинет, под видом которого работал бордель. Он, в частности, был связан и с торговлей людьми.

В Одессе правоохранители пресекли деятельность борделя, который был устроен в специально арендованной для этого квартире в центре города.