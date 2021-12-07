В Днепре посетитель борделя пожаловался в полицию на заведение, а после "заминировал" его

Ольга Ганюкова
Расследования
1 минута
140
В Днепре посетитель борделя пожаловался в полицию на заведение, а после 'заминировал' его

В Днепре обиженный посетитель заведения, где предоставляют услуги интимного характера, пожаловался на него в полицию, а потом сообщил о его минировании. Он якобы получил телесные повреждения от персонала.

Инцидент произошел во вторник, 7 декабря, в районе улицы Сечевых стрельцов. Об этом сообщает местное издание "Репортер", ссылаясь на собственные источники.

Мужчина сообщил правоохранителям, что он успел потратить часть своих денег в заведении, но позже у него произошел конфликт с персоналом. Охрана вывела его на улицу и забрызгала баллончиком. Впоследствии он обнаружил, что у него пропали деньги.

Позже в полицию поступило сообщение от этого же мужчины о минировании борделя. Однако, выехав на место, правоохранители не обнаружили никаких взрывоопасных предметов.

Видео дня

Обиженного посетителя задержали, сейчас он находится в отделении полиции. Стоит отметить, что сами правоохранители пока никак не комментируют инцидент.

Обиженный посетитель борделя

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее на Харьковщине правоохранители "накрыли" массажный кабинет, под видом которого работал бордель. Он, в частности, был связан и с торговлей людьми.

В Одессе правоохранители пресекли деятельность борделя, который был устроен в специально арендованной для этого квартире в центре города.

бордельНациональная полиция УкраиныДнепр