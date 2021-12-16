Под Днепром задержали пьяным за рулем блогера, который ранее плевал в лицо копам. Фото 18+

В городе Новомосковск Днепропетровской области задержали блогера Виталия Санжакова, известного, как vitosdnepr. Он нарушил правили дорожного движения и находился за рулем в нетрезвом состоянии.

Задержание произошло в четверг, 16 декабря, пишет Telegram-канал "Труха/Днепр". Как отмечают авторы сообщения, он якобы пытался скрыться от правоохранителей (чтобы псомтреть фото, доскролльте до конца страницы).

Канал опубликовал кадры, на которых видно, что Санжаков сидит на земле возле автомобиля, на нем накинута куртка.

Первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий в Facebook подтвердил информацию о задержании блогера. По словам правоохранителя, он будет нести ответственность по ч. 1 ст. 345 УКУ (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа). Ему вручено подозрение.

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Напомним, что в начале декабря он спровоцировал скандал с правоохранителями в Харькове и даже плюнул одному из них в лицо. Мужчина светил правоохранителю в лицо прожектором, который тот пытался убрать. Инцидент произошел, когда машину с блогером и его его друзьями остановили полицейские.

Мужчина раньше неоднократно конфликтовал с полицией, на этом строился его блог в социальной сети Instagram, а также канал Youtube. Свой Instagram-аккаунт блогер подписал так: "Встречи с полицией вызывают страх? Я покажу, как получать удовольствие от этих встреч".

Внимание! Фото 18+

Как сообщал OBOZREVATEL, членов парламентского Комитета по вопросам правоохранительной деятельности призвали пересмотреть и одобрить законопроект 5050-1, предусматривающий административную ответственность за публичное оскорбление сотрудника правоохранительных органов.