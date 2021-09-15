Под Черновцами убили мужчину, который ехал покупать машину: след вывел на продавцов. Видео

В Черновицкой области нашли убитым 52-летнего мужчину, который приехал покупать автомобиль. По подозрению в преступлении задержаны продавцы машины.

Об этом пишет ТСН. Правоохранители рассказали, что мужчину забили до смерти палками (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Житель Волынской области, который работал водителем сервиса по перевозкам, в Черновцах познакомился с двумя местными жителями. Один из них и предложил купить автомобиль.

Тело погибшего было обнаружено в посадке под Черновцами, у него забрали 3 тысячи долларов и 10 тысяч гривен.

Подозреваемые пытались скрыться. Из Черновицкой области они отправились в Луцк, а затем на Ривненщину. Полиция задержала их в одной из местных гостиниц.

Суд уже избрал фигурантам меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца без права на залог.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Волынской области ранее задержали двух подозреваемых в убийстве 57-летнего мужчины. После расправы они ограбили свою жертву.