Ограбили, убили и пытались сжечь дом: на Волыни по горячим следам задержали убийц-рецидивистов. Фото

Под Луцком Волынской области произошло убийство 57-летнего мужчины. Двух ранее судимых подозреваемых – 38-летнего мужчину и 43-летнюю женщину – поймали по "горячим следам".

Как сообщается на сайте областного ГУ Национальной полиции, тело было найдено утром 13 сентября в доме жертвы на дачном массиве Луч недалеко от Луцка. Правоохранители установили, что убийство несло корыстные мотивы.

По версии следствия, преступление произошло во время совместного отдыха владельца дома и еще двух лиц.

На трупе были выявлены следы от ножевых ранений. Ценные вещи мужчины, а также его авто Volkswagen Passat – пропали.

Кроме того, в здании были обнаружены следы горения и другие вещдоки, указывающие на неудавшуюся организацию поджога. Злоумышленники надеялись, что так инцидент воспримут как несчастный случай, но инсценировать пожар им так и не удалось. В итоге они сбежали на транспортном средстве своей жертвы.

Двух подозреваемых копы задержали уже через несколько часов после обнаружения тела.

На Telegram-странице Департамента уголовного розыска указано, что ранее судимых женщину и мужчину поймали на угнанном автомобиле убитого. Они были задержаны в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

На рецидивистов ждет объявление о подозрении, а после этого – суд.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в одном из пгт Винницкой области 41-летний местный житель нанес семь ножевых ранений 37-летней женщине. Это произошло во время их первого свидания.