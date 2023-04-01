Почти 20 лет посвятил защите правопорядка: в Николаеве в ДТП погиб полицейский Владимир Волошин. Фото

В Николаеве 31 марта в результате дорожно-транспортного происшествия погиб сотрудник Нацполиции Украины Владимир Волошин. Инспектор-дежурный в батальоне полиции особого назначения "Тавр" на протяжении последнего года защищал страну от российских оккупантов.

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Майору было 45 лет. Трагедию на своей странице в Facebook подтвердила пресс-служба НП Украины.

Волошин почти 20 лет защищал правопорядок, выполнял служебные задачи в многочисленных командировках в зоне боевых действий.

"Полицейский был светлым и достойным человеком, ответственным и профессиональным работником", – сообщили его коллеги и выразили соболезнования родным и близким погибшего.

Местный портал "Новости N" пишет, что авария случилась в центре города, на пересечении Херсонского шоссе и улицы Скульптора Измалкова.

Mitsubishi Galant и Daewoo Lanos столкнулись. За рулем последнего авто был Волошин, он умер на месте ДТП.

Травмы получили еще два человека: водитель Mitsubishi и пассажирка Lanos. Потерпевшие госпитализированы.

По словам очевидцев, Mitsubishi ехал с нарушением скоростного режима и проехал на перекрестке на красный свет. Тормозной след машины – около 30 метров, заявили журналисты.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– В Сумах суд избрал Александру Куксу, который сбил женщину-пешехода на "зебре", меру пресечения в виде ареста (до 26 мая 2023 года) без возможности внести залог. Смертельное ДТП, спровоцированное военным, произошло 28 марта в Сумах на улице Герасима Кондратьева.

– Он признал вину, но сторона защиты хочет подавать апелляцию на решение суда.

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