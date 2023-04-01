Почти 20 лет посвятил защите правопорядка: в Николаеве в ДТП погиб полицейский Владимир Волошин. Фото
В Николаеве 31 марта в результате дорожно-транспортного происшествия погиб сотрудник Нацполиции Украины Владимир Волошин. Инспектор-дежурный в батальоне полиции особого назначения "Тавр" на протяжении последнего года защищал страну от российских оккупантов.
Майору было 45 лет. Трагедию на своей странице в Facebook подтвердила пресс-служба НП Украины.
Волошин почти 20 лет защищал правопорядок, выполнял служебные задачи в многочисленных командировках в зоне боевых действий.
"Полицейский был светлым и достойным человеком, ответственным и профессиональным работником", – сообщили его коллеги и выразили соболезнования родным и близким погибшего.
Местный портал "Новости N" пишет, что авария случилась в центре города, на пересечении Херсонского шоссе и улицы Скульптора Измалкова.
Mitsubishi Galant и Daewoo Lanos столкнулись. За рулем последнего авто был Волошин, он умер на месте ДТП.
Травмы получили еще два человека: водитель Mitsubishi и пассажирка Lanos. Потерпевшие госпитализированы.
По словам очевидцев, Mitsubishi ехал с нарушением скоростного режима и проехал на перекрестке на красный свет. Тормозной след машины – около 30 метров, заявили журналисты.
Как сообщал OBOZREVATEL:
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