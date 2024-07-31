Почему суды иногда отказывают осужденным в их желании присоединиться к ВСУ: названы основные причины

После вступления нового законодательства в силу мобилизации в Украине большинство заключенных получили право на условно-досрочное освобождение (УДО) в обмен на добровольное присоединение к боевым подразделениям Вооруженных сил. Такое право не предусмотрено для осужденных за особо тяжкие преступления, а также для тех, кто занимал особо ответственный пост.

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Как пишет независимый антикоррупционный центр NGL.media, кроме желания воевать, заключенным необходимо получить разрешение суда и администрации тюрьмы, а также согласие командира конкретного подразделения войска. По данным расследователей, за два месяца такой возможностью уже воспользовались 3611 осужденных.

В общей сложности это более 13% от общего количества заключенных в колониях Украины и почти полноценная отдельная бригада ВСУ.

Абсолютное большинство из освобожденных - осуждены за кражи, грабежи, разбои или тяжкие телесные повреждения, в том числе и повлекшие смерть потерпевшего.

Почти все будут служить исключительно на стрелковых должностях. Судя по судебным постановлениям, несколько уволенных будут служить санитарами, поварами или водителями.

Причем 40% – неоднократно судимы. Это достаточно весомая доля, поскольку в целом среди осужденных доля ранее судимых в последние несколько лет составляет 25-26%.

Кто из заключенных не сможет пойти в ВСУ

Не каждый заключенный имеет право на досрочное увольнение для службы в ВСУ. Да, во-первых, нужно быть пригодным к службе, которая должна подтвердить ВЛК.

Во-вторых, запрещено увольнение осужденных за ряд тяжких преступлений:

– против основ национальной безопасности, терроризм, убийство или покушение на убийство представителя правоохранительного органа,

– умышленное убийство двух или более лиц, убийство с особой жестокостью или соединенное с сексуальным насилием, все преступления сексуального характера,

– особо тяжкие коррупционные преступления,

– ДТП в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, повлекшее гибель двух и более человек.

Кроме того, согласно пп. 1 п. 3 примечания к статье 368 УКУ условно-досрочное увольнение недоступно и для тех, кто занимал особо ответственное положение – например, депутатов или чиновников.

В случае разрешения суда осужденного освобождают только от основного наказания в виде лишения свободы. Другие ограничения – например, лишение права управлять транспортом или занимать определенный тип должностей остаются.

Также такие мобилизованные не имеют права на ежегодный отпуск, однако могут получить до 10 дней отпуска по семейным обстоятельствам или после заключения ВЛК на время лечения.

Также суд устанавливает по ним дополнительный административный надзор, осуществлять который имеет командир части. Контракт с бывшими заключенными заключают до окончания военного положения – главное условие досрочного освобождения.

За уклонение от заключения контракта осужденным грозит наказание от 5 до 10 лет лишения свободы, в то время как общая ответственность за уклонение от мобилизации предусматривает 3-5 лет лишения свободы.

Ранее спикер Минобороны Украины Дмитрий Лазуткин заявил, что бывшие заключенные будут служить в отдельных специальных подразделениях. Однако, в частности, в Третьей штурмовой бригаде этих людей решили интегрировать в уже существующие взводы.

Как сообщал OBOZ.UA, 17 мая президент Владимир Зеленский подписал принятый Верховной Радой Украины закон, которым был урегулирован порядок реализации прав осужденных на их участие в обороне Украины.

Также сообщалось, что еще до принятия закона о мобилизации осужденных заявления на условно-досрочное освобождение для службы в армии подали более 3 тыс. человек.

У осужденных женщин на равне с мужчинами есть возможность добровольно вступить в ряды ВСУ.