По делу о расстрелах на Майдане будут судить экс-пулеметчика спецотряда 'Омега'

В суд передан обвинительный акт против бывшего офицера, пулеметчика отряда специального назначения "Омега" внутренних войск МВД. Он является фигурантом дела об убийстве участников Революции Достоинства.

Об этом сообщается на сайте Офиса генпрокурора. Рассматривать дело будет Печерский районный суд Киева.

По версии следствия, военнослужащий действовал совместно с "черной ротой" Беркута. Отмечается, что он принимал участие в групповом террористическом акте, а именно – стрелял на поражение в безоружных участников протеста на улице Институтской 20 февраля 2014 года.

В частности, обвиняемый ранил двух протестующих на подъездной дороге Октябрьского дворца и на тротуаре ниже верхнего выхода из станции метро "Крещатик".

Также в ОГП уточнили, что военнослужащий был в балаклаве, чтобы избежать идентификации.

Так, обвиняемому инкриминируют совершение теракта, умышленные убийства и покушения на умышленные убийства, препятствование собраниям, митингам и демонстрациям.

Как сообщал OBOZREVATEL, из Украины бежал бывший командир роты харьковского подразделения "Беркут" Виктор Шаповалов. Он также является подозреваемым в убийствах участников Революции Достоинства.