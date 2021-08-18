Из Украины сбежал экс-командир 'беркутовцев', подозреваемый в убийствах на Майдане

Бывшего командира роты харьковского подразделения "Беркут" Виктора Шаповалова, которого подозревают в организации террористического акта и убийств митингующих на Майдане, объявили во всеукраинский розыск. Он бесследно исчез в день судебного заседания, вероятно, бежал в Россию.

Об этом сообщил заместитель руководителя департамента в "делах Майдана" Офиса генпрокурора Денис Иванов в комментарии "Украинской правде". По его словам, прокуроры планируют обратиться в Интерпол.

Напомним, 4 августа прокуроры лично вручили Шаповалову подозрение и подали ходатайство о взятии его под стражу.

По словам Иванова, на тот момент процессуальных оснований для задержания Шаповалова, у следователя не было.

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В тот же день, 4 августа, когда должно было состояться заседание суда, примерно за час до его начала адвокаты Шаповалова сообщили, что в связи с их подопечным нет и он исчез.

В этот же день жена Шаповалова подала заявление в полицию об исчезновении мужа. Сторона обвинения считает, что таким образом "делается определенная фальсификация", чтобы обосновать неявки Шаповалова в суд.

На следующий день, 5 августа, Печерский районный суд Киева дал разрешение на задержание Шаповалова.

А 16 августа разрешение на задержание дал и Подольский райсуд Киева.

"В двух делах он находится в розыске. Предоставлено разрешение на его задержание. Будем пытаться объявить его в международный розыск по каналам Интерпола. Будем направлять международно-правовые поручения по его задержанию", – отметил Иванов.

Прокурор предположил, что Шаповалов скрывается именно в России, поскольку его коллеги из "Беркута", которым инкриминируемые те же преступления, что и Шаповалову, скрываются именно там.

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