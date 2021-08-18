Из Украины сбежал экс-командир "беркутовцев", подозреваемый в убийствах на Майдане
Бывшего командира роты харьковского подразделения "Беркут" Виктора Шаповалова, которого подозревают в организации террористического акта и убийств митингующих на Майдане, объявили во всеукраинский розыск. Он бесследно исчез в день судебного заседания, вероятно, бежал в Россию.
Об этом сообщил заместитель руководителя департамента в "делах Майдана" Офиса генпрокурора Денис Иванов в комментарии "Украинской правде". По его словам, прокуроры планируют обратиться в Интерпол.
Напомним, 4 августа прокуроры лично вручили Шаповалову подозрение и подали ходатайство о взятии его под стражу.
По словам Иванова, на тот момент процессуальных оснований для задержания Шаповалова, у следователя не было.
В тот же день, 4 августа, когда должно было состояться заседание суда, примерно за час до его начала адвокаты Шаповалова сообщили, что в связи с их подопечным нет и он исчез.
В этот же день жена Шаповалова подала заявление в полицию об исчезновении мужа. Сторона обвинения считает, что таким образом "делается определенная фальсификация", чтобы обосновать неявки Шаповалова в суд.
На следующий день, 5 августа, Печерский районный суд Киева дал разрешение на задержание Шаповалова.
А 16 августа разрешение на задержание дал и Подольский райсуд Киева.
"В двух делах он находится в розыске. Предоставлено разрешение на его задержание. Будем пытаться объявить его в международный розыск по каналам Интерпола. Будем направлять международно-правовые поручения по его задержанию", – отметил Иванов.
Прокурор предположил, что Шаповалов скрывается именно в России, поскольку его коллеги из "Беркута", которым инкриминируемые те же преступления, что и Шаповалову, скрываются именно там.
Как сообщал OBOZREVATEL :
Виктор Шаповалов находился под стражей с 2015 года. В октябре 2016 он в суде признал свою вину, попросил прощения и назвал фамилии бывших коллег, которые получали патроны со свинцовой картечью вместо резиновой.
В ноябре 2019 Шаповалова, который командовал избиением майдановцев, отпустили под ночной домашний арест.
Как сообщал OBOZREVATEL, в 2020 году Харьковский окружной административный суд восстановил Шаповалова в должности в правоохранительных органах. Однако ексберкутивець сразу же был освобожден, поскольку подразделения, в котором он служил, и, соответственно, должности уже не существовало.