Писательница из Одессы заявила об избиении ее сына представителями ТЦК: есть официальный ответ

Писательница и журналистка Виктория Колтунова заявила, что в Одессе представители ТЦК якобы похитили и избили ее сына Максима Колтунова. В Одесском областном ТЦК и СП отреагировали на обвинения и заявили, что проводят служебную проверку.

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Создана специальная комиссия, которая уже приступила к сбору доказательств и опросу свидетелей. Об этом в воскресенье, 26 января, написали на официальной Facebook-странице ТЦК.

"Если изложенные факты подтвердятся, руководство РТЦК и СП предоставит всю необходимую поддержку правоохранительным органам для объективного расследования этого инцидента", – говорится в сообщении.

Также в Одесском ТЦК подчеркнули, что категорически осуждают любые проявления насилия или поведение, унижающее достоинство человека.

Виктория Колтунова 25 января в Facebook заявила, что якобы сотрудники ТЦК вывезли ее сына за город и сильно избили, а затем выбросили на дорогу, решив, что он умер.

"Моего сына схватили ТЦК, вывезли за город, хотя у него есть все документы о том, что я, его мать, и его жена инвалиды 2 группы. Били около трех часов, требуя деньги, а затем выбросили на дорогу без сознания, решили, что он умер. Люди вызвали скорую помощь", — пишет Колтунова.

По словам женщины, у ее сына отломаны три ребра, проколотое ребром легкое, кровоизлияние в легкие, ушиб селезенки и сотрясение мозга.

"Сделали одну операцию на легкие, неудачно, в понедельник будут переделывать. Я в стрессе. Ничего не понимаю", – написала Колтунова.

Как пишет "Думская", Максим Колтунов находится в 11-й городской больнице, куда его привезли 23 января с переломами 7-9 ребер слева и пневмотораксом. Ему было проведено дренирование. Сейчас состояние стабильное, средней тяжести, с положительной динамикой.

Как сообщал OBOZ.UA, в Сумах умер местный житель Евгений Криводуб, который получил травмы после избиения в Сумском областном ТЦК и СП. Он попал в реанимацию после конфликта с военнослужащим, который нанес мужчине телесные повреждения. Подозреваемый не является представителем ТЦК.

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