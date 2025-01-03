В Сумском ТЦК военный избил гражданского, он скончался в больнице: злоумышленнику уже сообщили о подозрении. Фото

В Сумах 31 декабря умер 40-летний местный житель Евгений Криводуб, который получил травмы после избиения в Сумском областном ТЦК и СП. Он попал в реанимацию после конфликта с военнослужащим, который нанес мужчине телесные повреждения. Подозреваемый не является представителем ТЦК.

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Инцидент подтвердили в Главном управлении Национальной полиции Украины в Сумской области. Личность военного, который, вероятно, причинил мужчине травмы, установили, ему сообщили о подозрении по ч.1 ст. 119 УК Украины.

"В ходе досудебного расследования правоохранители установили, что между местным жителем и военнослужащим возник внезапный конфликт. В разгар ссоры военнослужащий не сдержал гнева и нанес мужчине телесные повреждения. Пострадавшего госпитализировали, но от полученных травм он скончался в больнице", – проинформировали правоохранители.

Конфликт между двумя мужчинами произошел 29 декабря на территории Сумского городского ТЦК и СП. В учреждении заявили, что подозреваемый не является представителем ТЦК.

"Накануне нового года на территории Сумского городского ТЦК и СП произошел конфликт между двумя мужчинами, не являющимися представителями ТЦК, в результате чего один нанес другому телесные повреждения. Пострадавший был доставлен в медицинское учреждение каретой скорой помощи, вызванной дежурной сменой. Продолжается следствие" , – сказал он.

Издание SumyToday пишет, что Евгения похоронили 1 января в Сумах. Родная тетя погибшего Наталья Скачедуб рассказала, что мужчина скончался от черепно-мозговой травмы.

29 декабря около 15:00 он позвонил гражданской жене из незнакомого номера и сказал, что находится в ТЦК и уже прошел ВЛК. На следующий день родные снова позвонили на тот номер, им сообщили, что Евгений якобы выпил пол литра водки, ему стало плохо и его отвезли в больницу.

Женщина нашла Евгения в областной больнице, где ей сообщили, что он находится в коме после операции. Утром 31 декабря родным известили о смерти мужчины.

"В гробу он лежал с этой трубкой для дыхания. Вот руки не были избиты, лицо не было избито. Была сзади голова черная, вся синяя, красная, бордовая, такая гематома. Такое впечатление, что его руки держали. Когда вас бьет кто-то, реакция защищаться как-то, ну были бы какие-нибудь царапины или он бы кому-то сдачу давал", – сказала женщина.

Как сообщал OBOZ.UA, гитарист рок-группы Burned Time Machine Мирослав Щербак вызвал скандал в сети, когда начал призывать убивать представителей ТЦК. Позже он принес извинения на камеру и пообещал провести сбор для ВСУ.

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